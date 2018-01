Denuvo 4.8 предположительно был взломан

Сегодня в Интернете говорится, что последняя версия Denuvo (защита от копирования), Denuvo 4.8, была взломана или обойдена. Некоторым группам удалось взломать Sonic Forces; игра, в которой используются Steam и Denuvo 4.8, которые ранее не могли быть взломанными.Защита используется во многих играх Triple-A, таких как Assassin's Creed: Origins, Football Manager 2018, Need for Speed ​​Payback, Star Wars Battlefront 2, Unjustice 2 и Star Ocean: The Last Hope HD Remaster.Это был хороший пробег для этой ревизии Denuvo, потому что они сохраняли игры в течение нескольких месяцев, вышеупомянутые игры так и не были взломаны. Понятно, что Denuvo все еще работает в фоновом режиме и, тем самым, VMProtect активен поверх защиты Denuvo 4.8.