Детский хоспис "Дом с маяком"

2019-04-15, Автор - Ganibal; Продукт - Детский хоспис "Дом с маяком"; [46]

Тяжело осознавать, когда любимые люди неизлечимо больны, а если это ребенок то в двойне тяжелее, ведь он еще не увидел так много в этой жизни. Тяжелая болезнь становится испытанием и для ребенка, и для его семьи. Как смириться и принять ситуацию, как найти силы, чтобы бороться за выздоровление, как не потерять веру и как ее обрести. Когда ребенок переживает тяжелые страдания, гораздо более сильные, чем мы сами когда-либо испытывали, бывает трудно подобрать нужные слова и темы для разговора с ним. Возникает вопрос, как правильно выразить свое сочувствие и протянуть руку помощи ребенку? На все эти вопросы сможет ответить и помочь детский хоспис «Дом с маяком».

Детский хоспис «Дом с маяком» — это частное медицинское благотворительное учреждение. Его назвали «Дом с маяком», потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм: земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал — на свете есть место, где помогут справиться с болью, там дружат и играют с детьми, радуются каждому дню.

Стационар Детского хосписа строится. С 2013 года на территории Москвы и Московской области работает выездная служба паллиативной помощи. За год в среднем 800 детей получают помощь. Около 27 тысяч визитов врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы делают на дом к неизлечимо больным детям каждый год.

27 марта 2018 года был зарегистрирован Благотворительный фонд «Дом с маяком». Учредители фонда – Нюта Федермессер и Лида Мониава. Фонд создан для поддержки детских хосписов в Москве и Московской области, а также московского хосписа для молодых взрослых.

Детский хоспис заботится о качестве жизни больного ребенка и всей его семьи. Они не занимаются лечением основного заболевания или реабилитацией, но они лечат симптомы и создают условия, чтобы ребенок и вся семья могли жить максимально полной, активной, нормальной жизнью — у себя дома, а не в больнице. Детский хоспис — это не только медицинский уход. Это игры и веселые праздники, загородные лагеря, это забота о братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках. Хоспис исполняет мечты детей, дает передышку родителям и поддерживает семью и после утраты ребенка. Детский хоспис — это комплексная медицинская, социальная, психологическая и духовная помощь для всей семьи.

Детский хоспис «Дом с маяком» существует в основном на благотворительные пожертвования. Сайт Детского хосписа: https://www.childrenshospice.ru

Детский хоспис «Дом с маяком» создан при поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» и «Подари жизнь».

Вы можете помочь детям прямо сейчас

Чтобы помочь, отправьте смс с СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ на короткий номер 1200. Например, 100 на 1200. Со счета вашего мобильного телефона будет списана указанная сумма и перечислена на счет Детского хосписа. Подробнее об условиях здесь

ВАЖНО: Пожалуйста, отправляйте подтверждающую смс об оплате в ответ на пришедшее сообщение, иначе ваша помощь не дойдет. Вы можете сделать смс-пожертвование, если на вашем счете более 50 рублей, и ваш тариф является предоплатным и не корпоративным.

Платежные системы

Детский хоспис оказывает помощь круглогодично и без выходных. Нам нужна ваша постоянная поддержка. А регулярно помогать нам очень легко — пользуясь этим способом, просто выбирайте опцию «отправлять раз в месяц». 1000 рублей каждый месяц для нас важнее, чем 12000 один раз в год.

    Банковские реквизиты
  • Полное наименование организации:
  • Благотворительный фонд «Дом с маяком»
  • ИНН/КПП 9701106080\770101001
  • р/с № 40703810438000009242
  • в ПАО «Сбербанк России» г.Москва
  • БИК 044525225
  • к/с 30101810400000000225

Мы хотим сделать так, чтобы дети в нашей стране больше не страдали от боли и одиночества, чтобы жизнь даже самых тяжелобольных пациентов была полноценной и радостной. Мы хотим сделать так, чтобы в нашей стране неизлечимо больные дети не были предметом скорби и жалости, но стали объектом любви, помощи, сострадания и… радости. Мы строим дом для этих детей, ДОМ С МАЯКОМ, и теплый свет нашего маяка даже в самый жуткий шторм приведет их к уютному очагу. И мы очень верим, что вы станете частью нашей команды, без вашей помощи нам не справиться. Присоединяйтесь, и все у нас получится.


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