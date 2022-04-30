Devil May Cry 5 разошелся тиражом 5 миллионов копий

Официальный японский аккаунт Devil May Cry сообщил, что: "Совокупные продажи DMC5 по всему миру превысили 5 миллионов копий!". Разработчики поблагодарили своих фанатов за поддержку.

Devil May Cry 5 — компьютерная игра в жанре слэшер, разработанная и изданная японской компанией Capcom. Пятая игра основной оригинальной серии Devil May Cry и шестая часть франшизы. Игра была анонсирована в июне 2018 года на конференции E3 2018. Выход игры состоялся 8 марта 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и Windows. Напомним, что за первые две недели игра разошлась тиражом более 2 миллионов копий по всему миру. Вторая самая продаваемая игра в серии — Devil May Cry 4, она была продана солидным тиражом в 3 миллиона копий, когда она была выпущена еще в 2008 году.
Объявлен список бесплатных игр для PlayStation Plus на май 2…
Объявлен список бесплатных игр для PlayStation Plus на май 2Объявлены бесплатные игры PlayStation Plus на май 2022. Геймеры получат три игры — FIFA 22, Tribes of Mid…
Epic Games покупает музыкальный маркетплейс Bandcamp…
Epic Games покупает музыкальный маркетплейс BandcampEpic Games объявил о планах по приобретению музыкальной онлайн-платформы Bandcamp. По словам компаний, эт…
Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет поддержку голосово…
Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет поддержку голосовоDICE выпускают обновление Battlefield 2042 4.0 в котором будут добавлены функции голосового чата VoIP для…
Rainbow Six Осада Mobile будет представлена ​​в следующем ме…
Rainbow Six Осада Mobile будет представлена ​​в следующем меВ прошлом году появились слухи о том, что Ubisoft в сотрудничестве с WeGame работает над мобильной игрой …
Объявлены победители BAFTA Games Awards 2022…
Объявлены победители BAFTA Games Awards 2022Объявлены победители BAFTA Games Awards 2022. Церемонии вручения наград BAFTA Games Awards, состоялась в …
Мобильный киберспортивный турнир Snapdragon Pro Series старт…
Мобильный киберспортивный турнир Snapdragon Pro Series старт
Respawn выпустила новое обновление Apex Legends 1.94…
Respawn выпустила новое обновление Apex Legends 1.94Respawn выпустила новое обновление Apex Legends 1.94 (1.000.008) от 11 апреля 2022 года, которое теперь д…
Ubisoft разрабатывает стелс-игру по мотивам Assassin’s Creed…
Ubisoft разрабатывает стелс-игру по мотивам Assassin’s CreedСообщается, что Ubisoft планирует перепрофилировать расширение Assassin's Creed Valhalla в отдельную верс…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor