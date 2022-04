Devil May Cry 5 разошелся тиражом 5 миллионов копий

Официальный японский аккаунт Devil May Cry сообщил, что: "Совокупные продажи DMC5 по всему миру превысили 5 миллионов копий!". Разработчики поблагодарили своих фанатов за поддержку.

Devil May Cry 5 — компьютерная игра в жанре слэшер, разработанная и изданная японской компанией Capcom. Пятая игра основной оригинальной серии Devil May Cry и шестая часть франшизы. Игра была анонсирована в июне 2018 года на конференции E3 2018. Выход игры состоялся 8 марта 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и Windows. Напомним, что за первые две недели игра разошлась тиражом более 2 миллионов копий по всему миру. Вторая самая продаваемая игра в серии — Devil May Cry 4, она была продана солидным тиражом в 3 миллиона копий, когда она была выпущена еще в 2008 году.