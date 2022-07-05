Diablo Immortal стремительно теряет прибыль

Обсуждение Diablo Immortal в последнее время было гораздо меньше о достоинствах игры и больше о ее очень агрессивных и дорогих микротранзакциях. Есть даже онлайн-симулятор, который позволяет вам смоделировать, сколько потребуется долларов, чтобы получить один драгоценный камень 5/5 для вашего персонажа — для некоторых пользователей сумма может достигать десятков тысяч долларов. Несмотря на все это и будучи игрой для ПК с худшим рейтингом в истории Metacritic, игра по-прежнему набирает обороты, по крайней мере, согласно VGC. Ежедневно игра по-прежнему зарабатывает не менее 1 миллиона долларов, несмотря на ошибки в ценообразовании и микротранзакциях. По данным веб-сайта AppMagic, игру также скачали более пяти миллионов раз в Google Play.

Стоит отметить, что ранее заявленный ежедневный доход в размере 1 миллиона долларов представляет собой снижение ежедневной выручки более чем на 50%. Для контекста: в течение недели запуска игра зарабатывала около 2,4 миллиона долларов в день. И все эти деньги поступают до сих пор, несмотря на споры вокруг цен. Впрочем, стоит отметить, что пока геймеры жалуются на игру, но при этом вкладывают 1 миллион долларов в сутки, разработчики ничего менять не будут. Они, скорее всего, просто подождут, пока прибыль не начнет падать до критической отметки, а только после этого внесут корректировки в механизм получения ценных камней и экипировки. Но это будет лишь в начале осени по оптимистичным прогнозам, и то не факт.
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