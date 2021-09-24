Digma представила планшет на все случаи жизни - EVE 10 C412T

Производитель цифровой техники и электроники Digma представил новый планшет EVE 10 C412T. Приятный бонус для пользователя при покупке — промо от Mail.ru сроком на 3 месяца.

Digma EVE 10 C412T ориентирован на образовательный сегмент: учащихся и преподавателей. Операционная система Windows 10, встроенная память на 128 ГБ, отстегивающаяся клавиатура, легкий вес и компактные размеры делают эту модель незаменимым инструментом для тех, кто часто работает не только дома, но и в пути.

На планшет уже предустановлена операционная система Windows 10 с полным офисным пакетом программ. Встроенная память на 128 ГБ позволяет не только устанавливать любые программы для учебы или работы, но и сохранять фильмы, скачивать игры и приложения для спорта, отдыха и развлечения. При этом оперативная память на 4 ГБ обеспечит нормальную работу всего используемого ПО, в том числе и при значительном количестве задач, запущенных в фоновом режиме. Кроме того, модель поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ.

Возможность управления и ввода информации как с сенсорного экрана Multitouch, так и с клавиатуры значительно расширяет сферу применения устройства. В дороге DIGMA EVE 10 C412T можно использовать как обычный планшет. В офисе или дома превратить его в небольшой ноутбук, на котором будет удобно работать.

С помощью клавиатуры, подключаемой через разъем pogo pin, можно легко создавать и редактировать документы, таблицы, презентации и изображения. В планшете применяется стандарт беспроводной связи Bluetooth версии 4.0 и предусмотрен модуль WiFi, работающий в широком диапазоне частот. По Bluetooth можно подключать к устройству наушники, смарт-часы, фитнес-трекер и другие гаджеты. В планшете установлена фронтальная камера в 2 МП. Есть разъем microHDMI, minijack 3,5 мм, USB 3.0 и USB Type-C.

Digma EVE 10 C412T продается по рекомендованной цене от 18990 рублей.