Максимальная пропускная способность интерфейса — 77,37 Гбит/с: втрое больше, чем у DisplayPort 1.4a. В дополнение к разрешению 8K при 60 Гц с поддержкой HDR, DisplayPort 2.0 позволяет использовать различные высокопроизводительные конфигурации.Ассоциация стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила спецификацию интерфейса DisplayPort 2.0. Новая версия стандарта втрое увеличила скорость передачи данных по сравнению с предыдущей ревизией и позволяет выводить изображение в разрешении до 16K или использовать 8K-монитор с высокой частотой обновления и расширенным динамическим диапазоном без сжатия с помощью единственного кабеля.О стоимости новинки пока неизвестно.