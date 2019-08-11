Дисплеи IGZO подтверждены для новых моделей Nintendo Switch

Модель Nintendo Switch недавно получила незначительное обновление. У японской компании есть идеи по дальнейшему обновлению консоли помимо двух анонсированных моделей. Генеральный директор Shuntaro Furukawa заявил, что компания всегда работает над новым оборудованием.

IGZO - оксид индия, галлия и цинка - представляет собой полупроводниковый материал, который производитель осей в Осаке впервые использовал в массово выпускаемых панелях. Его особенности включают высокое разрешение, низкое энергопотребление и долговечность. Разработка дополнительных моделей не особенно удивительна, учитывая, что Nintendo DS и 3DS получили несколько обновлений в течение своих жизненных циклов. Новые модели Nintendo Switch используют дисплеи IGZO. Тем не менее, Nintendo не уточнила, какие из новых моделей их имеют.