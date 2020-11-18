Для ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC понадобиться блок питания 700 ВТ

Компания ASRock анонсировала еще один вариант серии AMD Radeon RX 6000. Видеокарта Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC, как и ранее представленные модели имеет конструкцию с тремя вентиляторами, массивным радиатором и полихромной подсветкой.

Изгиб платы предотвращает армированный металлический каркас. Для питания видеокарты использует два 8-пиновых разъема. Рекомендуемый блок питания 700 Вт.

Касаемо частот, на данный момент ничего не известно, но знаем, что карта получит заводской разгон. Видеокарта построена на архитектуре AMD RDNA 2. Будет доступно 16 ГБ видеопамяти GDDR6 на 256-битной шине.

ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC выглядит красиво. Его длина составляет 305 мм.

Пассивное охлаждение обеспечивает стильная металлическая задняя пластина. Для подключения мониторов есть три разъема DisplayPort 1.4 с DSC и один порт HDMI 2.1 VRR.

Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC
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