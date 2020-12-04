Для Nintendo Switch выпущено новое системное обновление

Консоль Nintendo Switch с 2017 года получила большое количество обновлений, большинство из которых включали себя исправления ошибок и добавления дополнений. Версия прошивки 11.0.0 добавляет новые функции и исправления. Обновление уже доступно владельцам консоли.

Update 11.0.0 добавляет новый способ передачи снимков и видео с консоли на мобильное устройство путем сканирования QR-кода. Передавать файлы можно также через USB-кабель. Теперь вкладка Nintendo Switch Online добавлена на главный экран. Владельцы могут настроить приоритет загрузки, добавлены новые пользовательские значки и добавлена поддержка языка бразильский португальский.