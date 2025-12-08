Для PlayStation 5 выпустили новый геймпад

Некоторое время назад компания Sony обновила свой геймпад для приставки PlayStation 5 — снаружи новый геймпад DualSense почти не изменился, но обновлённая версия может получить серьёзный прирост автономности. Пользователь, которому уже удалось купить новую ревизию джойстика, заявил, что модель DualSense V2 с номером CFI-ZCT2W выдержала более 15 часов непрерывной игры в тесте на автономность, то есть прирост составил 50%. Для сравнения — обычный DualSense работает примерно 10 часов на одном заряде. DualSense Edge держится ещё меньше — около 5–6 часов. А 15 часов у обновлённой версии хватит, чтобы пройти всю одиночную кампанию Astro Bot без подзарядки. По словам пользователя, увеличить автономность удалось благодаря удалению отдельных компонентов — например, дополнительного микрофона — и оптимизации электроники.

Стоит отметить, что некоторое время назад информация об этом уже появлялась в сети — но тогда никаких точных данных никто предоставить не смог. Обновлённый DualSense уже появляется в комплекте с новыми PS5 Pro и PS5 Slim, которые также получили небольшие изменения — например, уменьшенный объём внутренней памяти и меньший вес у версии Slim. Геймпад будет продаваться и отдельно — например, грядущая лимитированная версия Genshin Impact почти наверняка относится к новой модели, но лучше проверить маркировку на коробке, чтобы убедиться в этом. К сожалению, исключительно по названию отличить новый геймпад от старого не получится.
ASUS заявила, что спрос на портативные консоли бъёт все реко…
Финансовый директор компании ASUS Ник Ву вчера представил квартальный финансовый отчёт и рассказал о новы…
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Microsoft отменила повышение цен на Xbox Game Pass Ultimate…
Компания Microsoft временно приостановила повышение цен на подписку Xbox Game Pass Ultimate для некоторых…
Sony применяет ИИ для создания своих новых игр…
В своём корпоративном отчёте за 2025 год Sony описала планы по использованию ИИ в создании игр, подтверди…
Nintendo Switch 2 не подорожает в обозримом будущем…
Тем, кто планирует приобрести Nintendo Switch 2, пока можно не волноваться — компания не собирается повыш…
Стоимость новой Xbox превысит 1000 долларов…
Консоль следующего поколения Xbox, по словам инсайдеров, будет представлять собой крайне премиальное и вы…
Rode представила доступный микшер Rodecaster Video S…
Компания Rode представила обновлённую версию своей портативной консоли для видеопроизводства Rodecaster V…
Nintendo Switch 2 двигает игровую индустрию вперёд…
Отчёт Newzoo продемонстрировал, что в 2025 году игровая индустрия выйдет на доход в 188,8 миллиарда долла…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor