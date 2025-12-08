Для PlayStation 5 выпустили новый геймпад

Некоторое время назад компания Sony обновила свой геймпад для приставки PlayStation 5 — снаружи новый геймпад DualSense почти не изменился, но обновлённая версия может получить серьёзный прирост автономности. Пользователь, которому уже удалось купить новую ревизию джойстика, заявил, что модель DualSense V2 с номером CFI-ZCT2W выдержала более 15 часов непрерывной игры в тесте на автономность, то есть прирост составил 50%. Для сравнения — обычный DualSense работает примерно 10 часов на одном заряде. DualSense Edge держится ещё меньше — около 5–6 часов. А 15 часов у обновлённой версии хватит, чтобы пройти всю одиночную кампанию Astro Bot без подзарядки. По словам пользователя, увеличить автономность удалось благодаря удалению отдельных компонентов — например, дополнительного микрофона — и оптимизации электроники.

Стоит отметить, что некоторое время назад информация об этом уже появлялась в сети — но тогда никаких точных данных никто предоставить не смог. Обновлённый DualSense уже появляется в комплекте с новыми PS5 Pro и PS5 Slim, которые также получили небольшие изменения — например, уменьшенный объём внутренней памяти и меньший вес у версии Slim. Геймпад будет продаваться и отдельно — например, грядущая лимитированная версия Genshin Impact почти наверняка относится к новой модели, но лучше проверить маркировку на коробке, чтобы убедиться в этом. К сожалению, исключительно по названию отличить новый геймпад от старого не получится.