Для PlayStation 5 выпустят геймпад DualSense V2

Пользователь под ником Lbabinz в социальных сетях сообщил, что канадский онлайн-магазин Best Buy выставил в продажу новый беспроводной контроллер PlayStation 5 V2 DualSense, хотя сама компания данную новинку пока что не анонсировала и официальных данных по этому вопросу нет. В описании геймпада PlayStation 5 V2 DualSense на сайте никакого описания нет, да и саму карточку вскоре удалили, но в списке комплекта поставки также упоминается станция зарядки, которая позволяет быстро зарядить устройство по одному нажатию. Новую версию DualSense будут продавать за 90 канадских долларов, что примерно равно 67 долларам. И это та же цена, что и у текущей версии контроллера DualSense, так что упоминание зарядной станции в комплекте может быть ошибкой со стороны розничного продавца. Ведь на текущий момент при цене в 70 долларов зарядная станция вместе с геймпадом не поставляется.

Ещё в слитых данных упоминается исключительное время работы от батареи в 12 часов, но пока что информация неофициальная и говорить о том, что геймпад на самом деле будет предоставлять такую автономность, рано. Впрочем, релиз нового геймпада в целом выглядит крайне странным решением по той причине, что и текущая версия контроллера продаётся по очень разумной цене. Компания явно делает существенный упор на увеличение продаж, но есть мнение, что новый геймпад никто выпускать не будет — это может быть просто ошибка в описании. Будем следить за ситуацией, чтобы узнать все детали.