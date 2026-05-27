Для The Witcher 3 выпустят третье DLC в 2027 году

Четвёртая часть «Ведьмака» выйдет ещё нескоро, но фанатам Геральта из Ривии не придётся долго оставаться без нового контента. CD Projekt Red официально анонсировала Songs of the Past — уже третье дополнение для The Witcher 3, релиз которого состоится в 2027 году. Пока что подробностей о дополнении почти нет. Известно лишь, что над ним совместно работают CD Projekt Red и польская студия Fool’s Theory. Главная особенность анонса заключается в сроках — оригинальная The Witcher 3 вышла ещё в 2015 году, а значит новое дополнение появится спустя более чем 10 лет после релиза игры. Предыдущие DLC — Hearts of Stone и Blood and Wine — вышли в течение года после запуска основной игры. Впрочем, проект всё это время не был полностью заброшен — в 2022 году The Witcher 3 получила масштабное некстген-обновление с улучшенной графикой и производительностью.

Подобная многолетняя поддержка встречается редко, хотя иногда такое происходит с особенно успешными играми — как, например, в случае с Grand Theft Auto V, которую выпускали сразу для трёх поколений консолей. По данным CD Projekt Red, с момента релиза The Witcher 3 разошлась тиражом более 60 миллионов копий, что делает её одной из самых продаваемых игр в истории. После выхода Songs of the Past будет доступна на PS5, Xbox и ПК, для которого недавно обновили системные требования. Разработчики также пообещали раскрыть больше информации летом — учитывая, что Summer Game Fest стартует уже на следующей неделе, ждать первых подробностей, вероятно, осталось недолго.
