Для нового iPad Pro банально нет деталей

Для такой компании, как Apple, задержки с поставкой продукции не только неприятны, но и дорого обходятся всем участникам производственной цепочки. К счастью, такие случаи редки и случаются только в самых экстремальных условиях. К сожалению, эти условия могут снова сыграть злую шутку с iPad Pro последнего поколения, которые могут появиться только через два месяца после официального анонса из-за функции, которая делает этот планшет настолько удивительным. Уже были опасения, что Apple отложит апрельское мероприятие и задержит выпуск iPad Pro. В основном это произошло из-за сообщений о дефиците мини-светодиодных, они же Mini LED, дисплеев из-за различных экономических условий, включая глобальную нехватку микросхем. В дополнение к новому процессору Apple M1, который также присутствует в последних моделях Mac, эта мини-светодиодная панель станет одной из определяющих особенностей 12,9-дюймового iPad Pro 5-го поколения.

Функция Mini LED, которую Apple официально называет «Liquid Retina XDR», обещает обеспечить более яркие изображения и более высокий коэффициент контрастности, что означает более темный черный цвет. К сожалению, сделать это также сложнее, и теперь в отчетах говорится, что отсрочка в полтора месяца из-за этого может немного усугубиться. Источники Bloomberg утверждают, что из-за ограничений поставок реализация новых планшетов может начаться в середине или даже конце лета. Это довольно долгое время ожидания устройства, предварительный заказ на который был оформлен в прошлом месяце, и ведь изначально ожидалось, что он будет официально выпущен всего через несколько недель.