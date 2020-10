До конца 2020 года 12 игр получат поддержку RTX

Покупая новую видеокарту серии RTX 30 или RTX 20 пользователь получает новые функции, NVIDIA RTX, DLSS, Reflex. Компания NVIDIA объявила, что к концу года 12 игр получат поддержку технологии RTX.

В этом месяце нас ожидают игры "Ghostrunner", "Pumpkin Jack" и "Xuan-Yuan Sword VII" с поддержкой RTX. Игры будут поддерживать отражения с трассировкой лучей, тени, улучшенное освещение, глобальное освещение и, конечно же, DLSS для повышения частоты кадров. В ноябре "Edge of Eternity" и "Mount & Blade II: Bannerlord" получат DLSS. Между тем, "Mortal Shell" и "World of Warcraft: Shadowlands" получат тени с трассировкой лучей.

Среди новых игр, "Enlisted" и "Ready or Not", а также "Watch Dogs: Legion", "Call of Duty: Black Ops Cold War" и "Cyberpunk 2077" выйдут с функцией DLSS и трассировкой лучей.