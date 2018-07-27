Доходы Intel стремительно растут

Чистая прибыль компании Intel подскочила на 78% по сравнению с прошлым годом. Это громадный рост и стоимость акций компании мгновенно выросли. В прошлом году производитель процессоров заработал чистой прибылью 2,8 миллиарда долларов, а в этом году аналогичный показатель достиг 5 миллиардов. Финансовые аналитики считают, что в будущем показатель достигнет 10 миллиардов, когда компания выйдет на рынок смартфонов и планшетов. На данный момент Intel завоевала рынок ноутбуков и настольных компьютеров, это позволяет спокойно получать приличную прибыль и не думать о том, что делают конкуренты вокруг. На рынке смартфонов будет не так просто, но у Intel есть громадный отряд инженеров, которые смогут добиться успеха. В любом случае, такие успехи компании не могут не радовать, особенно акционеров.