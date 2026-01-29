Доходы Microsoft от Xbox упали на 32%

Microsoft отчиталась о результатах за 4 квартал 2025 финансового года, раскрыв несколько показательных моментов, связанных с игровым бизнесом компании. Общая квартальная выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 81,3 миллиарда долларов. Основным драйвером роста стал облачный сегмент, тогда как игровое направление Microsoft продолжает сталкиваться с трудностями и снижением доходов. В подразделении Xbox выручка от продаж аппаратного обеспечения упала на 32% в годовом выражении, что существенно ударило по бизнесу. В целом доходы Xbox снизились на 9%, а выручка от контента и сервисов Xbox сократилась на 5%. Единственным относительно стабильным направлением остаются сервисы, включая подписку Game Pass, которые не демонстрируют резкого падения.

Повышение цен на Game Pass стало попыткой Microsoft частично компенсировать потери от снижения продаж железа, но это ничего не дало. Учитывая, что доходы Xbox уже несколько лет подряд снижаются в годовом выражении, игровое направление постепенно теряет приоритет для компании, которая всё больше зарабатывает на Microsoft Azure и коммерческих подписках Microsoft 365. При этом направление Windows выросло на 5%, но этот показатель оказался ниже ожиданий Microsoft, связанных с активной закупкой OEM-партнёрами лицензий Windows 11 и массовым переходом потребителей на новые устройства с Windows 11. Но компания всё равно чувствует себя очень хорошо.