Док-станция Steam Deck отложена на неопределенный срок

Производство официальной Steam Deck от Valve(откроется в новой вкладке)Док-станция была отложена на неопределенный срок, объявила компания. В новостном посте Steam, Valve заявила: «Из-за нехватки деталей и закрытия COVID-19 на производственных предприятиях официальная док-станция Steam Deck задерживается». Никакой информации об ожидаемой продолжительности задержки предоставлено не было, а Valve просто заявила, что «работает над улучшением ситуации».

Проблемы с запуском док-станции Steam Deck продолжаются уже некоторое время. В новостях за февраль обсуждая детали дня запуска самой Steam Deck, Valve назвала расплывчатую дату запуска док-станции. Через пару месяцев док-станция незаметно получила апгрейд по сравнению с первоначальными спецификациями в апреле, когда Valve изменила конфигурацию портов с USB 2.0 на три соединения USB 3.11 Type A. Неизвестно, было ли это причиной первоначальной задержки или проблемы с поставками запчастей и закрытиями из-за COVID носят более долгосрочный характер. Док-станция также оснащена портом HDMI 2.0, портом USB-C для подключения, портом питания и портом Gigabit Ethernet.
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