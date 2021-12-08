Док-станцию от OLED-версии Nintendo Switch можно купить отдельно

Японская компания Nintendo начала продавать док-станции для Switch OLED отдельно от самой консоли нового поколения, но пока что только в Северной Америке. Согласно информационному изданию Nintendo Life, игровой гигант сообщил, что док-станция будет продаваться как отдельный элемент, когда OLED-консоль будет запущена в полноценную продажу. Стоит отметить, что новая версия консоли компании была доступна в европейских магазинах с начала декабря, но теперь производитель расширил свои поставки на территорию США и Канады, что особенно выгодно перед новогодними праздниками.

Хотя вы можете использовать модель OLED с док-станцией для стандартной версии консоли, модель, предназначенная для OLED-версии, имеет очень важное дополнение: порт Ethernet. Если ваш домашний интернет не так быстр, как вам хотелось бы, и вы получите большую выгоду от проводного подключения, новая док-станция может лучше соответствовать вашим потребностям. Однако вам придется иметь или покупать собственный кабель LAN / Ethernet, поскольку док-станция не поставляется с ним. Он также не включает адаптер переменного тока и кабель HDMI, но может получать обновления программного обеспечения. Вы можете купить док-станцию ​​в магазине Nintendo в США или Канаде за 70 долларов (вероятно, скоро док-станция будет отдельно продаваться и в России). Будем ожидать появления станции на территории нашей страны, так как она выглядит куда более привлекательно, чем оригинальная.
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