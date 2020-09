Dolby Vision и Dolby Atmos подтверждены для Xbox Series X/S

Xbox Series X и Series S будут первыми консолями, которые будут поддерживать Dolby Vision и Dolby Atmos для игр, объявила компания Doby. Возможности объемного звука Dolby Atmos 3D будут доступны как для Xbox Series X, так и для Series S при запуске консоли.

Dolby Vision HDR намечен на следующий год. Dolby Vision HDR обеспечивает более насыщенные цвета и расширенный контраст. Dolby Vision уже доступен через Netflix на Xbox One, но это будет первый раз, когда обе технологии предлагаются для консольных игр.

Dolby Atmos уже доступен в семействе Xbox One для множества игр: Forza Horizon 4, Assassin's Creed Origins, Call of Duty: Modern Warfare, Rise of The Tomb Raider, The Division 2, Final Fantasy XV, Borderlands 3, Crackdown 3, Gears of War 4 и Gears 5. К ним присоединится Cyberpunk 2077, F1 2020 и Call of Duty Warzone.