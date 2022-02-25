Доли рынка MediaTek и Exynos падают, а Qualcomm и Unisoc растут

По данным Counterpoint Research, рынок чипсетов для смартфонов вырос на 5% в последнем квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Нехватка компонентов и изменение рыночного спроса оказали интересное влияние на различных поставщиков чипсетов.

MediaTek остается на вершине, несмотря на падение с 37% до 33%. Аналитики объясняют это тем, что производители смартфонов запасаются дополнительными устройствами в качестве меры предосторожности против нехватки чипов. Предложение оказалось достаточно стабильным, и у них было больше, чем им было нужно, поэтому отгрузки в четвертом квартале были ниже.

Аналитики пишут, что новый флагманский чипсет Dimensity 9000 и более высокий спрос на телефоны 5G увеличат выручку MediaTek. Они также выпустили предупреждение — TSMC недавно повысила цены на свои пластины, и влияние цены на чипсеты уже начинает ощущаться. Тем не менее, прогнозы говорят, что 2022 год будет удачным для MediaTek. У Qualcomm был сильный квартал, доля которого выросла до 30% (рост на 33% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года), несмотря на то, что она не смогла получить столько чипов от своих партнерских литейных заводов, сколько хотелось бы. Компания отдавала приоритет высокопроизводительным чипсетам Snapdragon с высокой маржой. Ему также удалось увеличить поставки за счет чипов двойного происхождения. Одной из областей, в которой Qualcomm не имеет себе равных, является рынок модемов 5G, где она владеет контрольным пакетом акций в 76%. Это было вызвано высоким спросом на iPhone 12 и 13 в которых используются модемы Qualcomm наряду с чипсетами Apple A, а также высокими продажами флагманов Android.
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