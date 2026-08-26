Представлен новый Mac Mini

Компания Apple представила новое поколение Mac Mini, которое вновь реализовано двумя модификациями. Пользователям предлагают базовую версию с новым процессором M6 и более производительный вариант с M5 Pro, который ранее появился в MacBook Pro. Новинки сохранили компактный корпус и размеры моделей 2024 года на базе M4 и M4 Pro, но получили обновлённую «начинку», более высокую производительность и быстрые порты Ethernet. Стоимость Mac Mini с M6 начинается от 899 долларов, а версия с M5 Pro — от 1699 долларов. Обе модели стали на 100 долларов дороже своих предшественников по стартовой цене, предзаказы уже открыты, однако поставки начнутся только 22 сентября.

Это должно дать Apple время подготовить достаточные запасы устройств, поскольку предыдущие модели оказались в дефиците из-за неожиданно высокого спроса на компьютеры для запуска ИИ-агентов. Как и предыдущее поколение, базовый Mac Mini с M6 комплектуется 16 ГБ объединённой памяти и накопителем на 256 ГБ. Версия с M5 Pro начинается с конфигурации на 24 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя. При этом SSD во всех новых моделях стал в два раза быстрее, как и в последних версиях MacBook Air и MacBook Pro. Кроме того, оба варианта Mac Mini получили порты Ethernet на 2,5 Гбит/сек с возможностью дополнительного обновления до 10 Гбит/сек. А за беспроводное подключение отвечает процессор Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Интересный компьютер на самом деле, но цена выглядит слишком уж высокой на данный момент.