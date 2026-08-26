Представлен новый Mac Mini

Это должно дать Apple время подготовить достаточные запасы устройств, поскольку предыдущие модели оказались в дефиците из-за неожиданно высокого спроса на компьютеры для запуска ИИ-агентов. Как и предыдущее поколение, базовый Mac Mini с M6 комплектуется 16 ГБ объединённой памяти и накопителем на 256 ГБ. Версия с M5 Pro начинается с конфигурации на 24 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя. При этом SSD во всех новых моделях стал в два раза быстрее, как и в последних версиях MacBook Air и MacBook Pro. Кроме того, оба варианта Mac Mini получили порты Ethernet на 2,5 Гбит/сек с возможностью дополнительного обновления до 10 Гбит/сек. А за беспроводное подключение отвечает процессор Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Интересный компьютер на самом деле, но цена выглядит слишком уж высокой на данный момент.