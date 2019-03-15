Доступная и мощная камера Fujifilm X-T30 скоро появится в продаже

Fujifilm объявила, что ее цифровая камера X-T30 будет выпущена 20 марта 2019 года. Как и в случае с X-T20, X-T30 будет оснащен новейшим датчиком и процессором изображения в линейке Fujifilm, который на данный момент представляет собой 26.1MP 4-го поколения X-Trans CMOS 4 датчик изображения и пару процессоров изображения X Processor 4. Эта комбинация позволяет камере иметь самую низкую собственную чувствительность ISO, равную 160, и новую систему автофокусировки с 2,16 миллионами точек обнаружения фазы, охватывающих весь кадр.

X-T30 позволяет активировать режим спортивного видоискателя, который снимает изображения в обрезанной области, представляющей около 16,6 мегапикселя, отмеченного в видоискателе. X-T30 также выполняет высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью до 30 кадров в секунду с использованием электронного затвора. При разрешении 8 кадр/с камера может выдерживать 18 кадров RAW или 90 кадров JPEG.

X-T30 также имеет более продвинутые функции видео. Камера на самом деле записывает в 6K (6,240 x 3,510), а затем уменьшает разрешение до 4K UHD для поддержания высокого качества отснятого материала. Он также поддерживает формат DCI 4K (соотношение 17: 9) для пользователей, стремящихся к более кинематографическому виду. Наконец, X-T30 доступен в трех цветах - черный, серебристый, а также «серебристый уголь». Рекомендуемые розничные цены X-T30 - $ 1399, X-T30 + XC15-45 мм - $ 1549 и X-T30 + XF18-55 мм - $ 1999.