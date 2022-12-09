Доступный 2K-планшет Alldocube iPlay 50 Pro появился в продаже

Сетевые источники сообщают о старте китайских продаж планшета Alldocube iPlay 50 Pro, который оценен в 115 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, модемом для сотовой связи LTE, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, ОС Android 12 «из коробки», металлическим корпусом, фронтальной камерой на 5 Мп, 8-Мп основной камерой, аккумулятором на 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт зарядки, приемником GPS, двумя динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB-C, габаритами 248:157,8:8,4 мм и массой 466 граммов.

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