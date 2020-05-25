Доступный планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite выпустили в Китае

Компания Samsung дала старт китайским продажам планшета Galaxy Tab S6 Lite, который был представлен в прошлом месяце. Базовая версия с Wi-Fi, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 390 долларов.

Напомним, что планшет характеризуется 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5 разъёмом для наушников, 5 Мп и 8 Мп камерами, стереодинамиками, стилусом S Pen и металлическим корпусом. Размеры устройства равны 244,5:154,3:7 мм, а масса – 467 граммам.