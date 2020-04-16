Доступно новое системное обновление Nintendo Switch System 10

2020-04-16, Автор - Ramil; Продукт - Nintendo Switch System 10; [93]
Владельцам устройств Nintendo доступно новое системное обновление Switch System 10. Новая версия включает в себя ряд новых изменений, которое уже доступно для скачивания.

Улучшение стабильности, добавление новых функций. Пользователь теперь может переназначить кнопки контроллера, доступны шесть новых значков игры Animal Crossing. Доступен перенос данных между внутренней памятью и SD-карты, а также пользовательские настройки для игр. Пользовательские конфигурации будут сохраняться в системе Nintendo Switch.

Комментарии и отзывы Nintendo Switch System 10
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