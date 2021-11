Драйвер для графики Intel добавляет поддержку процессоров Alder Lake 12-го поколения

Intel выпускает новую версию графического драйвера для своих процессоров со встроенной графикой и дискретным графическим процессором Iris Xe. Новый драйвер, версия 30.0.101.1069, добавляет поддержку процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения, которые были выпущены ранее в этом месяце.

Последний драйвер по-прежнему поддерживает процессоры вплоть до шестого поколения процессоров Intel Core также известных как Skylake и поддерживает как Windows 10, так и Windows 11. Помимо поддержки недавно выпущенных процессоров, что должно означать лучшую производительность и надежность этих процессоров, новый драйвер включает улучшения производительности в некоторых играх. В частности, Intel заявляет, что вы можете ожидать сокращения времени загрузки в играх, включая Assassin's Creed Valhalla, Deathloop, Horizon Zero Dawn и Metro Exodus. Однако, несмотря на обновления, в этом выпуске все еще есть много известных проблем. Обновление включает в себя некоторые проблемы, характерные только для новых процессоров Intel Alder Lake, в том числе графические аномалии в Netflix после отключения и повторного подключения внешнего дисплея, сбои или зависания в таких играх, как Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider, а также графические аномалии в играх, включая Gears 5, Genshin Impact и Wolfenstein: Youngblood.