Драйверов для GeForce GTX 1650 еще нет

Вчера компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650, однако тесты данной модели пришлось отложить, ведь у журналистов и профильных СМИ просто нет драйверов. Да, это распространенная проблема в последнее время, ведь компания может выпустить видеокарту заранее, до официального релиза, и на момент анонса еще не будет драйверов. Соответственно, раскрыть потенциал видеокарты невозможно, ведь она работает либо плохо, либо ужасно. Именно благодаря этому в ближайшее время вы не увидите тестов GeForce GTX 1650, так как нужно еще дождаться официального драйвера и только после этого будут уже тесты новинки. Будем надеяться, что новинка стоит своих денег и готова удивлять потенциальных покупателей по всем фронтам.