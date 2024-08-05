Dreame открыла в России свой первый фирменный магазин

Компания Dreame открыла в свой первый фирменный магазин в ТРК "РИГАМОЛЛ", расположенный на северо-западе Московской области. покупателям ощутить всю мощь и функциональность инновационных гаджетов.

В магазине представлен полный ассортимент продукции Dreame, включая пылесосы, роботы-пылесосы, увлажнители воздуха и другие товары. Посетители могут получить профессиональные консультации и протестировать технику в действии.

В дальнейшем Dreame планирует активное расширение своего присутствия в России. В ближайший год планируется открытие новых магазинов в крупных городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Dreame представила для России три новых робота-пылесоса по с…
Компания Dreame Technology, объявляет о начале промо-акции "Неделя Dreame" с 16 по 27 мая. В рамках акции…
В МТС стартовал предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro …
МТС объявила о начале предзаказа на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, оснащенные уникальным режимом портретн…
Группа М.Видео-Эльдорадо запустила предзаказ на смартфоны се…
Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает о начале предзаказа на новую серию смартфонов HUAWEI Pura 70. Эта серия…
МТС открыла предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70…
МТС объявила о старте предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura 70 за день до официального начала пред…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor