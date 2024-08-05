Dreame открыла в России свой первый фирменный магазин

Компания Dreame открыла в свой первый фирменный магазин в ТРК "РИГАМОЛЛ", расположенный на северо-западе Московской области. покупателям ощутить всю мощь и функциональность инновационных гаджетов.В магазине представлен полный ассортимент продукции Dreame, включая пылесосы, роботы-пылесосы, увлажнители воздуха и другие товары. Посетители могут получить профессиональные консультации и протестировать технику в действии.

В дальнейшем Dreame планирует активное расширение своего присутствия в России. В ближайший год планируется открытие новых магазинов в крупных городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.