Компания Dreame Technology, объявляет о начале промо-акции "Неделя Dreame" с 16 по 27 мая. В рамках акции покупателям будут предложены скидки на три новые модели роботизированных пылесосов бренда: Dreame L10s Pro Ultra, Dreame L10s Pro Gen 2 и Dreame L10s Plus.Все три модели оснащены системой экстремального всасывания Vormax мощностью 7000 Па, что обеспечивает тщательную очистку любых поверхностей от мельчайших частиц грязи.Модельвыделяется наличием технологии MopExtend, ранее доступной только во флагманских моделях. Эта функция позволяет роботу-пылесосу эффективно очищать труднодоступные места, такие как плинтусы, ножки мебели и внешние углы стен. Для еще более гигиеничной уборки робот автоматически очищает швабры для влажной уборки горячей водой (до 58°C) и осуществляет их последующую сушку. Кроме того, Dreame L10s Pro Ultra обладает интеллектуальной системой объезда препятствий и технологией генерации траектории движения room-to-room Pathfinder. Время автономной работы робота составляет до 220 минут, что позволяет убрать до 205 м2 площади без подзарядки.

— идеальный выбор для тех, кто ценит тишину и эффективность уборки. Мощная система всасывания Vormax устраняет грязь даже в труднодоступных местах, а ультразвуковое обнаружение ковров автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности. Система DuoScrub оснащена двумя высокоскоростными вращающимися швабрами с встроенным моющим средством для тщательной очистки любых напольных покрытий.

обеспечивает бесшумную уборку и улавливает до 99,7% частиц. Благодаря встроенному ультразвуковому детектору робот-пылесос определяет тип поверхности и соответственно регулирует стратегию уборки. Контролируйте робот бесконтактно с помощью специального приложения, которое позволяет настроить персонализированную уборку, выбрать режим и мощность всасывания, а также установить схему и время уборки. Время автономной работы Dreame L10s Plus составляет до 155 минут, что позволяет убрать до 145 м2 площади.

Dreame L10s Pro Ultra — 94 990 руб. (вместо 99 990 руб.)

Dreame L10s Pro Gen 2 — 35 990 руб. (вместо 38 990 руб.)

Dreame L10s Plus — 49 990 руб. (вместо 54 990 руб.)

Цены на новинки во время "Недели Dreame":