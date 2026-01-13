Dreame представила экшен-камеру Leaptic Cube

Китайская компания Dreame, известная своими необычными роботами-пылесосами и устройствами для влажной уборки полов, на выставке CES 2026 расширила ассортимент и показала, например, напольную лампу за 700 долларов, которая одновременно выполняет функцию фена для волос. Однако куда интереснее выглядит дебют первой экшн-камеры компании. Модель Leaptic Cube получила дизайн, напоминающий DJI Osmo Nano и Insta360 Go Ultra, позволяя отсоединять компактную камеру от экрана. Благодаря этому её можно закреплять в разных местах, продолжая видеть, что именно вы снимаете. При этом, если упомянутые конкуренты ограничиваются разрешением 4K, решение Dreame способно записывать видео в 8K.

Leaptic Cube оснащена сенсором формата 1/1,3 дюйма — таким же, как у DJI Osmo Nano, — в паре с широкоугольным объективом с углом обзора 155 градусов. Это позволяет захватывать больше света и улучшать качество видео, в том числе при съёмке после захода солнца. Запись в 8K ограничивает частоту кадров до 30 FPS, однако дополнительное количество пикселей даёт больше свободы для кадрирования и изменения композиции уже на этапе постобработки, а также помогает встроенной системе стабилизации. При снижении разрешения до 4K частота кадров увеличивается до 60 FPS с HDR или до 120 FPS для съёмки замедленного видео. По словам Dreame, автономность Cube можно увеличить до 220 минут при использовании магнитно подключаемого внешнего аккумуляторного дока. А вот цена под вопросом.
Представлена компактная камера Fujifilm X-T30 III…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент компактных фотокамер моделью X-T30 III, которая станет доступна д…
Insta360 Ace Pro 2 можно превратить в портативный принтер…
Компания Insta360 представила новый аксессуар для своей экшн-камеры Ace Pro 2 с разрешением 8K, который с…
Fujifilm представила камеру Instax Mini Evo Cinema…
Компания Fujifilm расширяет линейку гибридных камер моментальной съёмки, представив новую Instax Mini Evo…
Представлен объектив Fujinon XC 13-33mm F/3.5-6.3 OIS…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент зум-объективов для серии байонета X-mount компактной моделью Fuji…
Камера Canon EOS R6 Mark III получит 34.2-Мп сенсор…
Сетевые источники раскрыли основные характеристики полнокадрового беззеркального фотоаппарата Canon R6 Ma…
Leica представила чёрно-белый фотоаппарат Q3 Monochrom…
Leica представила Q3 Monochrom — свою новую цифровую камеру, которая умеет снимать только фото и видео в …
Fujifilm выпустила селфи-камеру с мгновенной печатью…
Компания Fujifilm представила обновлённую версию своей гибридной камеры Instax Mini LiPlay, впервые выпущ…
Dreame представила экшен-камеру Leaptic Cube…
Китайская компания Dreame, известная своими необычными роботами-пылесосами и устройствами для влажной убо…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor