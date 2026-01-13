Dreame представила экшен-камеру Leaptic Cube

Китайская компания Dreame, известная своими необычными роботами-пылесосами и устройствами для влажной уборки полов, на выставке CES 2026 расширила ассортимент и показала, например, напольную лампу за 700 долларов, которая одновременно выполняет функцию фена для волос. Однако куда интереснее выглядит дебют первой экшн-камеры компании. Модель Leaptic Cube получила дизайн, напоминающий DJI Osmo Nano и Insta360 Go Ultra, позволяя отсоединять компактную камеру от экрана. Благодаря этому её можно закреплять в разных местах, продолжая видеть, что именно вы снимаете. При этом, если упомянутые конкуренты ограничиваются разрешением 4K, решение Dreame способно записывать видео в 8K.

Leaptic Cube оснащена сенсором формата 1/1,3 дюйма — таким же, как у DJI Osmo Nano, — в паре с широкоугольным объективом с углом обзора 155 градусов. Это позволяет захватывать больше света и улучшать качество видео, в том числе при съёмке после захода солнца. Запись в 8K ограничивает частоту кадров до 30 FPS, однако дополнительное количество пикселей даёт больше свободы для кадрирования и изменения композиции уже на этапе постобработки, а также помогает встроенной системе стабилизации. При снижении разрешения до 4K частота кадров увеличивается до 60 FPS с HDR или до 120 FPS для съёмки замедленного видео. По словам Dreame, автономность Cube можно увеличить до 220 минут при использовании магнитно подключаемого внешнего аккумуляторного дока. А вот цена под вопросом.