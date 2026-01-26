Представлен объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8 II Orange Pop

Компания TTArtisan представила объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8 II Orange Pop, который предназначен для кропнутых беззеркалок Fujifilm, Sony и Nikon. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 55 мм, металлическим корпусом массой 179 граммов, минимальным расстоянием фокусировки 40 см, оптической конструкцией из 10 элементов в 7 группах (включая две линзы с высокой рефракцией и две с низкой дисперсией), размерами 60:49 мм, девятилепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 52 мм, автоматической системой фокусировки на приводе STM с отслеживанием в реальном времени людей, машин и животных. Цена объектива составляет 140 долларов, что на 15 долларов обычной чёрной версии.