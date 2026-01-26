Представлен объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8 II Orange Pop

Компания TTArtisan представила объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8 II Orange Pop, который предназначен для кропнутых беззеркалок Fujifilm, Sony и Nikon. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 55 мм, металлическим корпусом массой 179 граммов, минимальным расстоянием фокусировки 40 см, оптической конструкцией из 10 элементов в 7 группах (включая две линзы с высокой рефракцией и две с низкой дисперсией), размерами 60:49 мм, девятилепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 52 мм, автоматической системой фокусировки на приводе STM с отслеживанием в реальном времени людей, машин и животных. Цена объектива составляет 140 долларов, что на 15 долларов обычной чёрной версии.

Leica SL3 Reporter оценили в 7995 долларов …
Компания Leica представила новую версию для полнокадровой фотокамеры Leica SL3, которая получила название…
Insta360 представила доступную камеру X4 Air…
Компания Insta360, выпустившая всего полгода назад камеру X5, неожиданно представила обновлённую версию п…
Canon представила новую камеру EOS R6 Mark III…
Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III — универсальную модель, пре…
Insta360 представила камеры Link 2 Pro и Link 2C Pro…
Компания Insta360 анонсировала новые Pro-версии своих веб-камер Link 2 и Link 2C, которые впервые вышли в…
Fujifilm представила камеру Instax Mini Evo Cinema…
Компания Fujifilm расширяет линейку гибридных камер моментальной съёмки, представив новую Instax Mini Evo…
Leica представила чёрно-белый фотоаппарат Q3 Monochrom…
Leica представила Q3 Monochrom — свою новую цифровую камеру, которая умеет снимать только фото и видео в …
Камера Canon EOS R6 Mark III получит 34.2-Мп сенсор…
Сетевые источники раскрыли основные характеристики полнокадрового беззеркального фотоаппарата Canon R6 Ma…
Состоялся глобальный релиз камеры DJI Osmo Action 6…
После недельного эксклюзива в Китае компания DJI объявила о глобальном запуске новой экшн-камеры Osmo Act…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor