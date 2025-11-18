Состоялся глобальный релиз камеры DJI Osmo Action 6

После недельного эксклюзива в Китае компания DJI объявила о глобальном запуске новой экшн-камеры Osmo Action 6. Внешне камера почти не отличается от модели прошлого года, однако производитель добавил действительно интересные новшества. Одним из ключевых изменений стала регулируемая диафрагма, а также увеличенный квадратный сенсор, который даёт больше возможностей при кадрировании под разные горизонтальные и вертикальные форматы. Прошлогодняя Osmo Action 5 Pro, как и многие конкуренты вроде GoPro Hero 13 Black, использовала фиксированную диафрагму f/2.8. В новой Osmo Action 6 отверстие можно расширить до f/2.0, чтобы пропустить вдвое больше света и значительно улучшить качество съёмки в условиях плохого освещения.

При необходимости диафрагму можно зажать до f/4.0 — это уменьшает поток света, увеличивает глубину резкости, помогает удерживать в фокусе больше объектов в кадре и часто избавляет от необходимости применять затемняющие ND-фильтры при слишком ярком освещении. Камера оснащена новым квадратным CMOS-сенсором, который больше, чем установленный в Action 5 Pro сенсор. По форме он напоминает квадратную матрицу фронтальной камеры iPhone 17, благодаря которой смартфон может снимать горизонтальные фото и видео без поворота корпуса. Osmo Action 6 обеспечивает аналогичную гибкость при съёмке, но наибольшие преимущества проявляются уже на этапе монтажа — квадратная форма облегчает кадрирование и адаптацию материала под самые разные пропорции.
