Состоялся глобальный релиз камеры DJI Osmo Action 6

При необходимости диафрагму можно зажать до f/4.0 — это уменьшает поток света, увеличивает глубину резкости, помогает удерживать в фокусе больше объектов в кадре и часто избавляет от необходимости применять затемняющие ND-фильтры при слишком ярком освещении. Камера оснащена новым квадратным CMOS-сенсором, который больше, чем установленный в Action 5 Pro сенсор. По форме он напоминает квадратную матрицу фронтальной камеры iPhone 17, благодаря которой смартфон может снимать горизонтальные фото и видео без поворота корпуса. Osmo Action 6 обеспечивает аналогичную гибкость при съёмке, но наибольшие преимущества проявляются уже на этапе монтажа — квадратная форма облегчает кадрирование и адаптацию материала под самые разные пропорции.