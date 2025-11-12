Insta360 Ace Pro 2 можно превратить в портативный принтер

Компания Insta360 представила новый аксессуар для своей экшн-камеры Ace Pro 2 с разрешением 8K, который существенно расширяет возможности устройства. Новый карманный принтер Insta360 Pocket Printer по размерам сопоставим с аналогичными устройствами от Fujifilm и Canon, но вместо бумаги Zink или Instax использует ту же технологию термосублимационной печати, что и Polaroid Hi-Print. Принтер связывается с камерой Ace Pro 2 по Bluetooth и печатает ламинированные трёхдюймовые снимки с разрешением 300 точек на дюйм, устойчивые к воде и выцветанию. Однако Insta360 отмечает, что каждый отпечаток имеет водяной знак с логотипом Ace Pro 2 по краю, отключить который, скорее всего, нельзя.

А замена картриджа обойдётся в 10 долларов, чем хватит всего на двадцать снимков. Pocket Printer можно использовать отдельно, но также он крепится к камере через быстросъёмное соединение на нижней части новой рукоятки Xplorer Grip Pro, превращая комплект в нечто вроде современной версии фотоаппарата Polaroid. Ранее, в марте, Insta360 уже выпускала похожую рукоятку, но она отличалась необычным рычагом для спуска затвора. В новой версии Xplorer Grip Pro камера подключается по USB Type-C, а спусковая кнопка и рычаг зума теперь расположены на верхней части рукоятки. Это, конечно, продукт не для всех — устройство явно создавали для пользователей, которые получают удовольствие от аналоговой фотографии и желают получать от этого процесса как можно больше эмоций.
