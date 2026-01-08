Fujifilm представила камеру Instax Mini Evo Cinema

Компания Fujifilm расширяет линейку гибридных камер моментальной съёмки, представив новую Instax Mini Evo Cinema. Она получила возможность записывать видеоролики продолжительностью до 15 секунд, плюс Instax Mini Evo Cinema также отличается уникальным дизайном, вдохновлённым винтажной кинокамерой Fujica Single-8 для 8-мм плёнки, впервые представленной Fujifilm в 1965 году. По своим возможностям Instax Mini Evo Cinema во многом повторяет другие камеры серии Instax. Устройство по-прежнему позволяет делать фотографии и может работать как беспроводной принтер для снимков, сделанных на смартфон. При этом моментальные отпечатки теперь выезжают из верхней части корпуса, а многофункциональная кнопка спуска затвора расположена под объективом. Короткое нажатие делает фотографию, а удержание кнопки запускает запись видео.

На боковой грани камеры размещён специальный диск для быстрого выбора видеоэффектов. В Fujifilm называют его Eras Dial, поскольку 10 доступных эффектов распределены по десятилетиям — с 1930 по 2020 годы. Например, выбор 1960 придаёт ролику вид, словно он был снят на 8-мм плёночную камеру, а режим 1970 имитирует изображение старых цветных ЭЛТ-телевизоров. Эффекты также добавляют характерные звуковые особенности к записываемому аудио, а некоторые из них воспроизводят дополнительные звуки, вроде механического щелчка плёночного затвора, прямо во время съёмки. Довольно интересная штука на самом деле, но цену не раскрывают.