Стартовали продажи ЧБ-камеры Ricoh GR IV Monochrome

У камеры Ricoh GR IV Monochrome появилась официальная цена, и она уже доступна для предварительного заказа. Специализированная чёрно-белая камера, созданная на базе стандартной GR IV с фиксированным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм, будет стоить 2200 долларов, что на 700 долларов дороже обычной GR IV. Ricoh впервые объявила о разработке GR IV Monochrome ещё в октябре, а запуск ожидался весной, однако теперь стало известно, что новинка выйдет уже в середине февраля. GR IV Monochrome — редкий представитель своего класса, предлагающий компактную камеру с крупным APS-C сенсором без цветового фильтра, который фиксирует изображение исключительно в чёрно-белом формате. Это обеспечивает немного более высокую резкость и расширенный диапазон светочувствительности ISO, который теперь составляет от 160 до впечатляющих 409600 пунктов.

Большинство характеристик GR IV Monochrome совпадают с обычной GR IV, включая разрешение 26 мегапикселей и слот для карт microSD при наличии 53 ГБ встроенной памяти, однако монохромная версия получила встроенный красный фильтр. Как и в классической чёрно-белой плёночной фотографии, съёмка через красный фильтр естественным образом усиливает контраст, а в GR IV Monochrome он дополнительно выполняет роль ND-фильтра с потерей 2 ступеней экспозиции. Кроме того, внешне камера отличается затемнённым логотипом GR, матовым покрытием корпуса и белым светодиодным индикатором питания вместо привычного зелёного.
