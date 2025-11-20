Leica представила чёрно-белый фотоаппарат Q3 Monochrom

Leica представила Q3 Monochrom — свою новую цифровую камеру, которая умеет снимать только фото и видео в чёрно-белом формате. По сути, это та же самая обычная Q3, но с переработанным 60-мегапиксельным сенсором, лишённым цветового фильтра, и с более «незаметным» дизайном без логотипов. Кроме того, убрав цветовой фильтр, сенсор камеры даёт немного более резкую картинку и лучше работает при слабом освещении, хотя это явно нишевый продукт. Как и стандартная Q3, версия Monochrom представляет собой компактную камеру с полнокадровым сенсором, защищённым от погодных условий корпусом и фиксированным объективом Summilux 28 мм f/1.7 со стабилизацией изображения.

Она снимает RAW-файлы в формате Adobe DNG и видео вплоть до 4K 60p или 8K 30p. Встроенный цифровой зум позволяет «ужимать» кадр до эквивалентов 35 мм, 50 мм, 75 мм и 90 мм — если вам удобнее кадрировать сразу при съёмке, а не потом. Начинка здесь практически полностью совпадает со стандартной Q3, однако именно Q3 Monochrom стала первой камерой серии Q, получившей поддержку Content Credentials — цифровой подписи, вшиваемой прямо в файл для подтверждения подлинности. Вторая заметная разница — максимальное значение ISO, которое теперь достигает двухсот тысяч (цветные Q3 и Q3 43 ограничиваются ста тысячами). Внешне камера выдержана в стиле недавних Monochrom-моделей — более матовое черное покрытие, отсутствие красной точки Leica, все цветные обозначения заменены серыми и белыми, а текстура рукоятки ближе к серии M.
