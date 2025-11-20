Leica представила чёрно-белый фотоаппарат Q3 Monochrom

Она снимает RAW-файлы в формате Adobe DNG и видео вплоть до 4K 60p или 8K 30p. Встроенный цифровой зум позволяет «ужимать» кадр до эквивалентов 35 мм, 50 мм, 75 мм и 90 мм — если вам удобнее кадрировать сразу при съёмке, а не потом. Начинка здесь практически полностью совпадает со стандартной Q3, однако именно Q3 Monochrom стала первой камерой серии Q, получившей поддержку Content Credentials — цифровой подписи, вшиваемой прямо в файл для подтверждения подлинности. Вторая заметная разница — максимальное значение ISO, которое теперь достигает двухсот тысяч (цветные Q3 и Q3 43 ограничиваются ста тысячами). Внешне камера выдержана в стиле недавних Monochrom-моделей — более матовое черное покрытие, отсутствие красной точки Leica, все цветные обозначения заменены серыми и белыми, а текстура рукоятки ближе к серии M.