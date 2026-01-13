Insta360 представила камеры Link 2 Pro и Link 2C Pro

Компания Insta360 анонсировала новые Pro-версии своих веб-камер Link 2 и Link 2C, которые впервые вышли в сентябре 2024 года. Как и предыдущие модели, Link 2 Pro и Link 2C Pro умеют отслеживать движения человека в кадре, чтобы он всегда оставался в поле зрения камеры, что делает такие устройства удобным решением для ведущих видеостримов или пользователей, которым нужно свободно перемещаться без возможности нанять оператора. Обе новинки получили более крупные сенсоры формата 1/1,3 дюйма в сочетании с объективами, эквивалентными 24 мм, со светосилой f/1.9, что должно обеспечить лучшую работу при слабом или нестабильном освещении.

Обе веб-камеры уже поступили в продажу по всему миру через официальный интернет-магазин Insta360, однако стоят немного дороже обычных Link 2 за 199 долларов и Link 2C за 149 долларов. Модель Link 2 Pro, оснащённая двухосевым механическим подвесом, который физически перемещает камеру для отслеживания объекта, оценена в 250 доллара, тогда как Link 2C Pro, использующая программные алгоритмы для удержания человека в кадре, стоит 200 доллара. Также Insta360 отмечает, что обе веб-камеры получили самую продвинутую аудиосистему в истории линейки. Она сочетает два микрофона, один направленный и один всенаправленный, с системой шумоподавления на базе ИИ и позволяет выбирать между несколькими режимами захвата звука, включая стандартный с активным шумоподавлением. Выглядит довольно интересно, осталось посмотреть тесты.
