Дрон DJI Mavic Air 2 представлен официально

Компания DJI официально пополнила ассортимент дронов моделью Mavic Air 2, который оценен в 799 долларов. Новинка характеризуется 1/2-дюймовым датчиком разрешением 48 Мп, возможностью снимать видео в 4К при 60 к/с и 30 к/с, съемкой HDR видео, скоростной съемкой 240 к/с в Full HD, замедленной съемкой в 8K, временем полета 34 минуты, возможностью удаляться на расстояние 10 км и передачи видео в Full HD, возможностью автоматического переключения между частотами 2.4/5.8 ГГц, скоростью 68 км/ч в спортивном режиме, датчиками для безопасного огибания препятствий, подсветкой и временем автономной работы пульта 240 минут.