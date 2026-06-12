DualSense получил полноценную поддержку ПК по беспроводу

Контроллер PlayStation 5 под названием DualSense уже достаточно давно поддерживается в нескольких играх на ПК, но только при проводном подключении пользователь получает полный набор функций геймпада. Естественно, это является заметным ограничением по сравнению с использованием геймпада на консоли, и Sony, похоже, не спешит это исправлять. Однако с сегодняшнего дня игроки на ПК перестанут ощущать эти ограничения, поскольку обновление софта DSX v3.2 Beta 01 устраняет этот неприятный момент. В официальных заметках к обновлению, опубликованных разработчиком в Steam, говорится: «Добавлена виртуальная версия DualSense с поддержкой аудио, позволяющая играм передавать нативные аудиоэффекты DualSense и тактильную отдачу через DSX по Bluetooth или USB. (Требуется DSX+, чтобы создавать виртуальную копию DualSense, как и раньше.)»

Таким образом, использование приложения позволяет получить полный набор функций контроллера при подключении по Bluetooth, что значительно расширяет возможности и улучшает игровой опыт, особенно для тех, кто играет на ПК через телевизор на расстоянии и вынужден использовать беспроводное соединение, что раньше сильно ограничивало функциональность даже дорогого DualSense Edge. Правда, DSX распространяется как платное приложение в Steam за 8 долларов, а дополнительный DLC с необходимой функцией создания виртуального DualSense стоит ещё 4 доллара. Но с учётом повышенного удобства эти расходы вполне оправданы.
Microsoft сменила стратегию Xbox и своих игр…
Глава Xbox Аша Шарма провела внутреннюю встречу с сотрудниками, на которой представила стратегию под назв…
Sony возродит старые игры для PlayStation 5…
Похоже, компания Sony продолжит возрождать старые игровые серии, пока интерес аудитории к ремейкам не нач…
На консолях Xbox появится ИИ-ассистент…
Компания Microsoft готовится в этом году выпустить игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot для консолей текущ…
Новый Xbox будут продавать за 1200 долларов…
Согласно новым слухам, Microsoft может отказаться от глубокой кастомизации APU для Xbox Project Helix — б…
Lenovo Legion Go S подорожала в два раза…
Портативные консоли Asus Xbox Ally X и MSI Claw 8 AI Plus всё ещё можно найти по цене 999 долларов и 1049…
Sony выпустит виджеты онлайна для PS5…
Одной из особенностей Steam как платформы является наличие API, которые Valve предоставляет игрокам и раз…
Xbox вновь демонстрирует падение продаж…
Сегодня компания Microsoft опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2026 финансового года, и показ…
Sony повышает цены на PlayStation Plus…
Есть очень плохие новости для поклонников консолей PlayStation текущего и предыдущего поколений. К сожале…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor