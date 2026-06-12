DualSense получил полноценную поддержку ПК по беспроводу

Контроллер PlayStation 5 под названием DualSense уже достаточно давно поддерживается в нескольких играх на ПК, но только при проводном подключении пользователь получает полный набор функций геймпада. Естественно, это является заметным ограничением по сравнению с использованием геймпада на консоли, и Sony, похоже, не спешит это исправлять. Однако с сегодняшнего дня игроки на ПК перестанут ощущать эти ограничения, поскольку обновление софта DSX v3.2 Beta 01 устраняет этот неприятный момент. В официальных заметках к обновлению, опубликованных разработчиком в Steam, говорится: «Добавлена виртуальная версия DualSense с поддержкой аудио, позволяющая играм передавать нативные аудиоэффекты DualSense и тактильную отдачу через DSX по Bluetooth или USB. (Требуется DSX+, чтобы создавать виртуальную копию DualSense, как и раньше.)»

Таким образом, использование приложения позволяет получить полный набор функций контроллера при подключении по Bluetooth, что значительно расширяет возможности и улучшает игровой опыт, особенно для тех, кто играет на ПК через телевизор на расстоянии и вынужден использовать беспроводное соединение, что раньше сильно ограничивало функциональность даже дорогого DualSense Edge. Правда, DSX распространяется как платное приложение в Steam за 8 долларов, а дополнительный DLC с необходимой функцией создания виртуального DualSense стоит ещё 4 доллара. Но с учётом повышенного удобства эти расходы вполне оправданы.