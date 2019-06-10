Две модели Samsung Galaxy Note 10 5G заметили в Geekbench

В базе данных теста производительности Geekbench заметили сразу две модели флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 10.

Как сообщают несколько источников, это две топовые версии устройства с поддержкой 5G-сети. Первая SM-N976V имеет флагманский процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Буква V в конце номера означает, что смартфон предназначен для американского оператора Verizon. В одноядерном тесте новинка набирает 3529 баллов, а в многоядерном — 10840.

Следующая модель SM-N976B также для американского оператора, но другого — Boost Mobile. Интересно то, что это версия устройства работает на новом фирменном чипе Exynos 9825 в паре с 8 ГБ ОЗУ. Смартфон набрал 3557 баллов и 9654 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Флагманскую линейку Galaxy Note 10 должны представить в августе или сентябре.