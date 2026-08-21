Samsung повысила цены на свои чипы

Бум искусственного интеллекта практически исчерпал производственные мощности передовых фабрик TSMC, поэтому компании всё чаще обращаются к Samsung для выпуска своих процессоров. И, по словам источников Reuters, это позволило южнокорейскому гиганту укрепить свои позиции и повысить цены на производство чипов сразу на 15%. Например, в июле Samsung начала брать с американских и китайских клиентов на 10–15% больше за выпуск чипов по 4-нм техпроцессу SF4, чем месяцем ранее. Для тайваньских компаний повышение оказалось немного меньше и составило 5–10%.

Кроме того, подорожал не только относительно новый 4-нм техпроцесс. Стоимость производства по технологии SF5 с нормами 5 нм тоже выросла на 10–15%, а выпуск чипов по уже немолодому 8-нм техпроцессу подорожал почти на 10%. Несмотря на возраст, 8-нм техпроцесс Samsung по-прежнему используется NVIDIA для производства процессоров Nintendo Switch 2. Кроме того, недавно NVIDIA возобновила выпуск видеокарт серии GeForce RTX 3060, которые также производятся по 8-нм технологии. Стоит отметить, что, по оценкам аналитиков, литографический бизнес Samsung терпит убытки с 2022 года. Однако рост спроса и повышение цен могут позволить подразделению вернуться к прибыльности уже в следующем году. Samsung также удалось повысить выход годных кристаллов, что помогло компании привлечь новых заказчиков. Это важный момент для рынка, так как TSMC потеряет монополию на производство передовых техпроцессов.
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