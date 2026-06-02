Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичность

realme C100i — это доступный смартфон с акцентом на автономность, крупный экран и базовые функции, которые нужны каждый день. Здесь установлен аккумулятор на 7000 мАч, дисплей с частотой обновления до 120 Гц, есть NFC, отдельный слот для карты памяти, разъем 3,5 мм для проводных наушников и защита корпуса по стандарту IP64.По набору характеристик модель выглядит как практичное решение для повседневного использования. realme C100i подойдет для звонков, мессенджеров, видео, навигации, оплаты покупок и других привычных задач, где важны стабильная работа и длительное время без подзарядки.

Комплектация

Комплект у realme C100i стандартный. В коробке лежат сам телефон, зарядный адаптер, кабель USB, скрепка для SIM-лотка, защитный чехол и документация.

Внешний вид

На обзор приехал realme C100i в серебристом цвете. Вживую такой вариант выглядит спокойно и универсально: без яркой пестроты, но и не совсем безлико. Задняя панель матовая, поэтому отпечатки пальцев на ней почти не видны. Для повседневного смартфона это удачное решение — корпус дольше остается аккуратным и не требует постоянного протирания.

Второй доступный цвет — фиолетовый. Он выглядит более заметно и молодежно, но серебристая версия, на мой взгляд, практичнее. Она проще сочетается с чехлами, меньше надоедает визуально и не пытается привлечь к себе слишком много внимания.По размерам realme C100i — крупный смартфон. Габариты составляют примерно 166,48 × 78,23 × 8,38 мм, вес — около 208 г. Это не компактная модель, которую почти не чувствуешь в руке или кармане. Но здесь установлен аккумулятор на 7000 мАч, поэтому увеличенный вес вполне ожидаем.

В руке аппарат лежит комфортно: грани скруглены, задняя крышка не скользит так сильно, как глянцевые панели. Но пользоваться одной рукой будет удобно не всем, особенно если ладонь небольшая.

Отдельно стоит отметить защиту корпуса. У realme C100i заявлена защита по стандарту IP64, то есть смартфон не боится пыли и брызг. Это не уровень, при котором аппарат можно спокойно окунать в воду, но дождь, мокрые руки или случайные капли для него не должны быть проблемой. Также заявлена устойчивость к падениям с высоты до 2 метров в лабораторных условиях и защита ArmorShell. Проверять это специально я бы не стал, но в повседневном использовании такой запас прочности выглядит полезно.Сканер отпечатков пальцев есть, также поддерживается разблокировка по лицу. Лоток практичный: два слота Nano SIM и отдельное место под microSD. Для модели с версиями на 64 и 128 ГБ это важная деталь, потому что карту памяти можно поставить без отказа от второй SIM-карты.

Дисплей

realme C100i получил 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ 1570 × 720 пикселей. Частота обновления — до 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя — до 240 Гц.Главный плюс экрана — плавность. При 120 Гц интерфейс воспринимается заметно приятнее, чем на обычных 60 Гц: прокрутка лент, меню, браузер и переключение между приложениями выглядят мягче. Это один из тех параметров, который действительно ощущается каждый день.

При этом разрешение HD+ на диагонали 6,8 дюйма — компромисс. Картинка не разваливается, но мелкий текст и тонкие элементы интерфейса выглядят не так четко, как на Full HD+ экранах. Если смартфон нужен в основном для мессенджеров, видео, навигации и соцсетей, проблемы в этом нет. Но для постоянного чтения с экрана хотелось бы более высокую плотность пикселей.По яркости заявлено до 700 нит в обычном режиме и до 900 нит в режиме повышенной яркости. В помещении, транспорте и на улице экран читается без ощущения, что яркости хронически не хватает. Под прямым жестким солнцем чудес от LCD-панели ждать не стоит, но запас яркости выглядит адекватным.

Из настроек доступны стандартные параметры Android и realme UI: можно менять яркость, масштаб интерфейса, размер текста, включать темную тему и режим защиты зрения. Экран не пытается впечатлить контрастностью AMOLED, но как рабочая панель на каждый день он выглядит понятным решением.

Железо и софт

За производительность отвечает восьмиядерный процессор T7250 с графикой Mali-G57. Это базовый чип для повседневного использования. В таких сценариях realme C100i должен справляться без лишних сложностей.

Смартфон доступен в нескольких версиях памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 4/256 ГБ и 6/128 ГБ. Оперативная память — LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1. Последний момент важно учитывать: eMMC медленнее UFS, поэтому при большом количестве приложений, обновлениях и активной многозадачности смартфон не будет ощущаться таким же быстрым, как модели классом выше.В обычных задачах смартфон должен вести себя спокойно, если не перегружать его десятками приложений в фоне. Для игр realme C100i подходит, но без больших ожиданий. Простые игры идут нормально. В Call of Duty Mobile, World of Tanks Blitz и PUBG Mobile тоже можно играть, но настройки графики лучше сразу снизить. Так смартфону будет проще держать стабильную частоту кадров без заметных просадок.

Работает аппарат на realme UI на базе Android 16. Оболочка функциональная, с привычным набором настроек, темной темой, управлением жестами, режимами энергосбережения и дополнительными возможностями для персонализации.

Камера

основная камера — 8 Мп, f/2.0, автофокус;

фронтальная камера — 5 Мп, f/2.2.

Из современных функций есть поддержка Google Gemini, «Обведите и найдите», ИИ-ластик, улучшение портретов и умное вырезание объектов. Это приятное дополнение: часть задач, вроде поиска по экрану или удаления лишнего объекта с фотографии, можно выполнить без сторонних приложений.По беспроводным интерфейсам все базовое на месте: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo. Поддержки 5G нет, но для большинства повседневных сценариев 4G остается достаточным.Набор камер у realme C100i простой:

Визуально блок на задней панели выглядит массивнее, чем реальная конфигурация камеры. На первый взгляд может показаться, что у смартфона несколько модулей, но фактически рабочая основная камера здесь одна. Второй элемент в блоке, судя по характеристикам, не является полноценным отдельным модулем для съемки и скорее выполняет вспомогательную или декоративную роль.Главное, что нужно понимать: это не камерофон. Здесь нет ультраширокоугольного модуля, телевика, оптической стабилизации или высокого разрешения основного сенсора.

При хорошем освещении основная камера должна справляться с бытовыми сюжетами. Но в помещении, вечером и при сложном свете ждать высокой детализации не стоит.

Батарея

Приложение камеры при этом не выглядит совсем урезанным. Есть фото, видео, портретный режим, ночная съемка, уличный режим, таймлапс, профессиональный режим, панорама, видео с двойным обзором, стикеры, сканер текста и Google Объектив.Видео на основную камеру записывается в 1080p при 30 кадрах в секунду, фронтальная камера пишет в 720p при 30 кадрах в секунду.Аккумулятор — главный аргумент realme C100i. Емкость составляет 7000 мАч, и это заметно больше стандартных 5000 мАч, которые до сих пор встречаются в большинстве смартфонов.При обычном использовании можно рассчитывать на очень уверенный день работы с большим запасом. Если нагрузка умеренная, смартфон должен спокойно дотягивать до двух дней. При более активном сценарии с мобильным интернетом, ярким экраном, камерой и играми запас батареи все равно будет заметно выше, чем у большинства моделей с аккумулятором на 5000 мАч.С зарядным устройством ситуация скромнее: максимальная мощность зарядки составляет 15 Вт. Для батареи на 7000 мАч это невысокий показатель, поэтому быстрой полной зарядки ждать не стоит. В идеале такой смартфон проще ставить на зарядку на ночь или пополнять заряд заранее, а не пытаться быстро зарядить его за короткий перерыв.Зато есть обратная проводная зарядка. realme C100i можно использовать как внешний аккумулятор для других устройств: например, подзарядить наушники, часы или другой смартфон. Для аппарата с такой емкой батареей функция выглядит логично.

Итоги

realme C100i — практичный смартфон с большим экраном, емким аккумулятором и набором функций, которые пригодятся каждый день. Его сильная сторона — автономность: батарея на 7000 мАч дает хороший запас и позволяет меньше зависеть от розетки.К плюсам модели также можно отнести дисплей 120 Гц, защиту IP64, NFC, отдельный слот microSD, разъем 3,5 мм, чехол и зарядный адаптер в комплекте. Серебристая версия выглядит удачно: спокойно, аккуратно и без проблемы с заметными отпечатками пальцев на задней панели.Ограничения тоже есть. Экран крупный, но с разрешением HD+. Накопитель eMMC 5.1 уступает более быстрым UFS-решениям. Зарядка на 15 Вт для такой батареи медленная. Камеры базовые, а 5G не поддерживается.В итоге realme C100i хорошо подойдет тем, кому нужен простой смартфон на каждый день: для звонков, мессенджеров, видео, навигации, оплаты покупок и долгой работы без розетки.