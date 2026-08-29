Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C

Несмотря на то, что смартфон Tecno CAMON 50 относится к доступной линейке, он предлагает продвинутое техническое оснащение и высокое качество съемки, на возможности которой всегда делается упор. Устройство оснащено сенсором Sony LYT700C с разрешением 50 Мп, дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и процессором MediaTek Helio G200 Ultimate.

Комплектация

Коробка из плотного картона c оформлением, подчеркивающим ключевые особенности технического исполнения. В комплекте силиконовый чехол, USB-C кабель, адаптер питания мощностью 45 Вт, скрепка для лотка SIM и документация.

В комплекте идет прозрачный защитный чехол с волнистой текстурой и точно повторяющий контуры корпуса.

Внешний вид

В конце прошлого года мы проводили тестирование Tecno CAMON 40 Pro и тогда отмечали интересное внешнее исполнение корпуса. В новом поколении наблюдается преемственность с плавным обводом камеры, но общий дизайн стал явно строже и практичнее. Обвод остался, но только в виде рисунка.

При этом также представлен он в интересных расцветах. У задней крышки теперь ровная плоскость и мне такое изменение понравилось, его удобнее держать в руки и меньше риска уронить. Углы с большим радиусом скругления.

Не отказались от защиты от влаги и пыли, соответствующей требованиям IP69K, которая не только защитит от случайно пролитой жидкости, но и позволяет использовать устройство для подводной съемки. Оно выдерживает горячую воду температурой до 80 градусов и давление до 100 бар. Хотя с любым уровнем защиты злоупотреблять этим все же не стоит. Есть сертификат MIL-STD-810.

Боковая грань ровная. Толщина 7.53 мм. Рамка из пластика с металлизированным покрытием. Слева есть дополнительная механическая кнопка, используемая для вывода голосового ассистента Ella или сохранения текущего экрана.

В дальнейшем через настройки ее можно перепрограммировать.

Справа у Tecno CAMON 50 спаренный регулятор громкости и кнопка включения. Дактилоскопический оптический сенсор расположен под дисплеем в нижней части.

На верхнем торце — микрофон шумоподавления, динамик и ИК-сенсор. Смартфон можно использовать как универсальный пульт для бытовой техники.

Снизу — разъем USB-C, микрофон и основной динамик. Встроенная акустика с поддержкой Dolby Atmos. Две nanoSIM ставятся в выдвижной лоток.

Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Как и у крышки, переход в боковую грань ровный. Устойчиво к повреждениям и царапинам. Объектив по центру в верхней части, он интерфейсно обыгран в виде анимированного островка с уведомлениями.

Экран

Для вывода изображения установлена AMOLED-матрица с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1208х2644 пикселей (плотность 429 ppi). Качество ее высокое, хорошо настроена цветопередача, высокая пиковая яркость до 4500 нит с поддержкой HDR. Информация с экрана Tecno CAMON 50 свободно читается в солнечную погоду.

Частота обновления составляет 144 Гц, при этом она меняется в зависимости от типа используемого приложения: 60 Гц, 90 Гц или 120 Гц. Высокую частоту обновления можно зафиксировать для выбранных игр и приложений самостоятельно.

Платформа

Подобное разграничение позволяет экономить заряд аккумулятора в тех сценариях, где плавность вторична. Поддерживается Always-on-Display и по умолчанию применен эффектный шрифт для отображения актуальной даты и времени.В основе — проверенная платформа MediaTek Helio G200 Ultimate, характерная для смартфонов этого ценового сегмента. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X с программным расширением до 16 Гбайт. Для хранения данных выделены 256 Гбайт типа UFS 2.2; зарегистрировав аккаунт Tecno ID, получаем до 200 Гбайт под хранение личных данных на 3 года.

Работает на ней Tecno CAMON 50 плавно, приложения запускаются без ощутимых задержек. Подвисаний при пролистывании и эксплуатации замечено не было. В играх крышка смартфона заметно не нагревалась, тест на отсутствие троттлинга проходит успешно.

Аккумулятор

Использует LTE со всем спектром частот, используемых российскими операторами. Качество связи высокое как в мегаполисе, так и в пригороде. Поддерживает VoWiFi и VoLTE. Wi-Fi 5 с MIMO 2x2. Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и LDAC. Есть бесконтактный модуль NFC, который корректно работает с платежными системами в России. Навигационный модуль: GPS L1+L5, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS. При подключении проводных наушников через USB-C появляется возможность слушать радио в FM-диапазоне.В этом поколении ощутимо выросла емкость аккумулятора, улучшив показатели времени автономной работы. Полного заряда в синтетической нагрузке PCMark со средним уровнем яркости хватило более чем на 11 часов беспрерывной работы.

Устройство поддерживает быструю зарядку 45 Вт, и соответствующий блок питания идет в комплекте. Полная зарядка с 0 до 100% - 80 минут, с 0 до 50% - 30 минут.

Камеры

Главный сенсор Sony LYTIA 700C (IMX896) с размером пикселя 1,0 мкм, диафрагмой F/1.88 и разрешением 50 Мп. Фазовая фокусировка и оптическая стабилизация. 8 Мп ультраширокоугольный модуль. Третий объектив у Tecno CAMON 50 выполняет дополнительные задачи во время съемки.

Пример съемки с одной точки на разных фокусных расстояниях и модулях

В наборе режимов съемки доступен режим подводной съемки, в котором блокируется управление сенсором, съемка и остановка с помощью механических кнопок. Активно применяются возможности искусственного интеллекта с выбором лучшего кадра в движении и последующей стилизации отснятых фото. Хорошо работает функция удаления объектов и людей из кадра.Качество съемки в дневное и ночное время отличается хорошим уровнем детализации и резкости. Устройство хорошо справляется в условиях недостаточного освещения без заметного шума. В приложении можно переключаться на зум и широкоугольную съемку.Видеосъемка доступна с разрешением 2К 30 кадров в секунду или FHD с 60 кадрами. Оптическая стабилизация задействуется только при фотосъемке, в видеосъемке используется цифровая.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, по качеству съемки вопросов тоже нет, на достойном уровне. Есть режимы украшения лица и размытия заднего фона.

Софт

Операционная система Android 16 с оболочкой HiOS 16. Tecno заметно продвинулась в вопросе программного сопровождения своих смартфонов, предлагая хорошо отлаженный и продуманный инструмент для пользователя. Серьезным плюсом в сравнении с конкурентами является отсутствие встроенной рекламы. Ожидается, что для Tecno CAMON 50 будут выпущены три крупных обновления до Android 19 и в течение пяти лет будут выпускаться патчи безопасности.

Большое внимание здесь уделено возможностям интеллекта. Для активации встроенного голосового помощника Ella выведена дополнительная механическая кнопка на левой грани.

Список возможностей обширный:

Умный ассистент Ella – ответы на вопросы и выполнение задач.

Сводка от Ella – умные ежедневные сводки,

Смарт-касание в Ella – распознавание содержимого экрана касанием, например для извлечения текста,

Ассистент вызовов AI – умное управление звонками, инструменты для мессенджеров,

Помощник по переводу текста с разных языков, включая русский,

Расшифровка звукозаписей и заметки AI,

Субтитры, генератор тем и галерея AI,

Обвод и последующий поиск обводом участка на экране,

Работа с документами с анализом данных, рерайт и копирайт текста, исправление орфографии,

Распознавание песен,

Генерация видео из изображения.

Итоги

Внушительный список и это еще не все перечислено, а сам список возможностей пополняется дальше.Tecno CAMON 50 предлагает отличный баланс стоимости, технического оснащения и программных возможностей со встроенным ИИ, и всё это — в аккуратном корпусе с защитой IP69K и MIL-STD-810. Контрастная AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц, оптическая стабилизация и основной сенсор SONY IMX896 с режимом подводной съемки, аккумулятор емкостью 6500 мАч с длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой 45 Вт, дополнительная программируемая кнопка, ИК-пульт для управления техникой, трехлетний выпуск крупных обновлений и пятилетний выход патчей безопасности. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти microSD, которое здесь компенсировали 200 Гбайт в облаке Tecno на 3 года.