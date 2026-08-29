Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C

Несмотря на то, что смартфон Tecno CAMON 50 относится к доступной линейке, он предлагает продвинутое техническое оснащение и высокое качество съемки, на возможности которой всегда делается упор. Устройство оснащено сенсором Sony LYT700C с разрешением 50 Мп, дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и процессором MediaTek Helio G200 Ultimate.

Обзор и тесты Tecno CAMON 50

Комплектация

Коробка из плотного картона c оформлением, подчеркивающим ключевые особенности технического исполнения. В комплекте силиконовый чехол, USB-C кабель, адаптер питания мощностью 45 Вт, скрепка для лотка SIM и документация.

комплектация Tecno CAMON 50

В комплекте идет прозрачный защитный чехол с волнистой текстурой и точно повторяющий контуры корпуса.

чехол Tecno CAMON 50

Внешний вид

В конце прошлого года мы проводили тестирование Tecno CAMON 40 Pro и тогда отмечали интересное внешнее исполнение корпуса. В новом поколении наблюдается преемственность с плавным обводом камеры, но общий дизайн стал явно строже и практичнее. Обвод остался, но только в виде рисунка.

внешний вид Tecno CAMON 50

При этом также представлен он в интересных расцветах. У задней крышки теперь ровная плоскость и мне такое изменение понравилось, его удобнее держать в руки и меньше риска уронить. Углы с большим радиусом скругления.

внешний вид Tecno CAMON 50

Не отказались от защиты от влаги и пыли, соответствующей требованиям IP69K, которая не только защитит от случайно пролитой жидкости, но и позволяет использовать устройство для подводной съемки. Оно выдерживает горячую воду температурой до 80 градусов и давление до 100 бар. Хотя с любым уровнем защиты злоупотреблять этим все же не стоит. Есть сертификат MIL-STD-810.

внешний вид Tecno CAMON 50

Боковая грань ровная. Толщина 7.53 мм. Рамка из пластика с металлизированным покрытием. Слева есть дополнительная механическая кнопка, используемая для вывода голосового ассистента Ella или сохранения текущего экрана.

внешний вид Tecno CAMON 50

В дальнейшем через настройки ее можно перепрограммировать.

внешний вид Tecno CAMON 50

Справа у Tecno CAMON 50 спаренный регулятор громкости и кнопка включения. Дактилоскопический оптический сенсор расположен под дисплеем в нижней части.

внешний вид Tecno CAMON 50

На верхнем торце — микрофон шумоподавления, динамик и ИК-сенсор. Смартфон можно использовать как универсальный пульт для бытовой техники.

внешний вид Tecno CAMON 50

Снизу — разъем USB-C, микрофон и основной динамик. Встроенная акустика с поддержкой Dolby Atmos. Две nanoSIM ставятся в выдвижной лоток.

внешний вид Tecno CAMON 50

Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Как и у крышки, переход в боковую грань ровный. Устойчиво к повреждениям и царапинам. Объектив по центру в верхней части, он интерфейсно обыгран в виде анимированного островка с уведомлениями.

внешний вид Tecno CAMON 50

Экран

экран Tecno CAMON 50

Для вывода изображения установлена AMOLED-матрица с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1208х2644 пикселей (плотность 429 ppi). Качество ее высокое, хорошо настроена цветопередача, высокая пиковая яркость до 4500 нит с поддержкой HDR. Информация с экрана Tecno CAMON 50 свободно читается в солнечную погоду.

экран Tecno CAMON 50

Частота обновления составляет 144 Гц, при этом она меняется в зависимости от типа используемого приложения: 60 Гц, 90 Гц или 120 Гц. Высокую частоту обновления можно зафиксировать для выбранных игр и приложений самостоятельно.

экран Tecno CAMON 50

Подобное разграничение позволяет экономить заряд аккумулятора в тех сценариях, где плавность вторична. Поддерживается Always-on-Display и по умолчанию применен эффектный шрифт для отображения актуальной даты и времени.

Платформа

В основе — проверенная платформа MediaTek Helio G200 Ultimate, характерная для смартфонов этого ценового сегмента. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X с программным расширением до 16 Гбайт. Для хранения данных выделены 256 Гбайт типа UFS 2.2; зарегистрировав аккаунт Tecno ID, получаем до 200 Гбайт под хранение личных данных на 3 года.

платформа Tecno CAMON 50

Работает на ней Tecno CAMON 50 плавно, приложения запускаются без ощутимых задержек. Подвисаний при пролистывании и эксплуатации замечено не было. В играх крышка смартфона заметно не нагревалась, тест на отсутствие троттлинга проходит успешно.

платформа Tecno CAMON 50

Использует LTE со всем спектром частот, используемых российскими операторами. Качество связи высокое как в мегаполисе, так и в пригороде. Поддерживает VoWiFi и VoLTE. Wi-Fi 5 с MIMO 2x2. Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и LDAC. Есть бесконтактный модуль NFC, который корректно работает с платежными системами в России. Навигационный модуль: GPS L1+L5, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS. При подключении проводных наушников через USB-C появляется возможность слушать радио в FM-диапазоне.

Аккумулятор

В этом поколении ощутимо выросла емкость аккумулятора, улучшив показатели времени автономной работы. Полного заряда в синтетической нагрузке PCMark со средним уровнем яркости хватило более чем на 11 часов беспрерывной работы.

аккумулятор Tecno CAMON 50

Устройство поддерживает быструю зарядку 45 Вт, и соответствующий блок питания идет в комплекте. Полная зарядка с 0 до 100% - 80 минут, с 0 до 50% - 30 минут.

аккумулятор Tecno CAMON 50

Камеры

Главный сенсор Sony LYTIA 700C (IMX896) с размером пикселя 1,0 мкм, диафрагмой F/1.88 и разрешением 50 Мп. Фазовая фокусировка и оптическая стабилизация. 8 Мп ультраширокоугольный модуль. Третий объектив у Tecno CAMON 50 выполняет дополнительные задачи во время съемки.

приложение камера Tecno CAMON 50

В наборе режимов съемки доступен режим подводной съемки, в котором блокируется управление сенсором, съемка и остановка с помощью механических кнопок. Активно применяются возможности искусственного интеллекта с выбором лучшего кадра в движении и последующей стилизации отснятых фото. Хорошо работает функция удаления объектов и людей из кадра.
тест съемки Tecno CAMON 50 тест съемки Tecno CAMON 50 тест съемки Tecno CAMON 50 тест съемки Tecno CAMON 50
Качество съемки в дневное и ночное время отличается хорошим уровнем детализации и резкости. Устройство хорошо справляется в условиях недостаточного освещения без заметного шума. В приложении можно переключаться на зум и широкоугольную съемку.
Видеосъемка доступна с разрешением 2К 30 кадров в секунду или FHD с 60 кадрами. Оптическая стабилизация задействуется только при фотосъемке, в видеосъемке используется цифровая.

Пример съемки с одной точки на разных фокусных расстояниях и модулях

тест съемки Tecno CAMON 50 тест съемки Tecno CAMON 50 тест съемки Tecno CAMON 50
Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, по качеству съемки вопросов тоже нет, на достойном уровне. Есть режимы украшения лица и размытия заднего фона.

тест фронтальной камеры Tecno CAMON 50

Софт

Операционная система Android 16 с оболочкой HiOS 16. Tecno заметно продвинулась в вопросе программного сопровождения своих смартфонов, предлагая хорошо отлаженный и продуманный инструмент для пользователя. Серьезным плюсом в сравнении с конкурентами является отсутствие встроенной рекламы. Ожидается, что для Tecno CAMON 50 будут выпущены три крупных обновления до Android 19 и в течение пяти лет будут выпускаться патчи безопасности.

софт Tecno CAMON 50

Большое внимание здесь уделено возможностям интеллекта. Для активации встроенного голосового помощника Ella выведена дополнительная механическая кнопка на левой грани.

софт Tecno CAMON 50

Список возможностей обширный:

  • Умный ассистент Ella – ответы на вопросы и выполнение задач.
  • Сводка от Ella – умные ежедневные сводки,
  • Смарт-касание в Ella – распознавание содержимого экрана касанием, например для извлечения текста,
  • Ассистент вызовов AI – умное управление звонками, инструменты для мессенджеров,
  • Помощник по переводу текста с разных языков, включая русский,
  • Расшифровка звукозаписей и заметки AI,
  • Субтитры, генератор тем и галерея AI,
  • Обвод и последующий поиск обводом участка на экране,
  • Работа с документами с анализом данных, рерайт и копирайт текста, исправление орфографии,
  • Распознавание песен,
  • Генерация видео из изображения.
Внушительный список и это еще не все перечислено, а сам список возможностей пополняется дальше.

Итоги

Tecno CAMON 50 предлагает отличный баланс стоимости, технического оснащения и программных возможностей со встроенным ИИ, и всё это — в аккуратном корпусе с защитой IP69K и MIL-STD-810. Контрастная AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц, оптическая стабилизация и основной сенсор SONY IMX896 с режимом подводной съемки, аккумулятор емкостью 6500 мАч с длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой 45 Вт, дополнительная программируемая кнопка, ИК-пульт для управления техникой, трехлетний выпуск крупных обновлений и пятилетний выход патчей безопасности. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти microSD, которое здесь компенсировали 200 Гбайт в облаке Tecno на 3 года.
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