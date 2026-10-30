Vivo S70 получит 50-Мп фронтальную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Vivo S70, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит плоский 6,59-дюймовый экран LTPS OLED с разрешением 1,5K, 4-нанометровый субфлагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c тактовой частотой до 3,2 ГГц, селфи-камеру на 50 Мп, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик), 8 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив и сенсор Sony LYT-610).

Напомним, что весной этого года был выпущен смартфон Vivo S60 с 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, фронтальной камерой на 50 Мп (есть автофокус), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), корпусом толщиной 7,92 мм и массой 199 граммов, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, стереодинамиками, мощным вибромотором и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом.
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