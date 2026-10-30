Vivo S70 получит 50-Мп фронтальную камеру

Напомним, что весной этого года был выпущен смартфон Vivo S60 с 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, фронтальной камерой на 50 Мп (есть автофокус), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), корпусом толщиной 7,92 мм и массой 199 граммов, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, стереодинамиками, мощным вибромотором и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом.