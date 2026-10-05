iQOO 16 продается сильно хуже iQOO 15

Несмотря на впечатляющие продажи в первый день новенький флагман iQOO 16 не смог опередить iQOO 15 за первые четыре дня продаж на домашнем китайском рынке. Оказалось, что новинка продается вдвое хуже своего предшественника. Аналитики связывают это с повышением цен – 895 и 625 долларов соответственно.

Напомним, что iQOO 16 получил топовый 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, контрастностью 8000000:1 и ШИМ-регулировкой с частотой до 3300 Гц, оперативную память LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, встроенную память UFS 4.1, игровой чип iQOO Q4, аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно, поддержку обходной зарядки, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, корпус толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 грамма, ультразвуковой 3D-дактилоскоп и два симметричных динамика.