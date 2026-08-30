Представлен пауэрбанк Jie Dian ёмкостью 15000 мАч

Компания Jie Dian пополнила ассортимент пауэрбанков одноименной моделью, которая работает не только в роли портативного аккумулятора, но и адаптера питания. Новинка характеризуется аккумулятором формата 21700 ёмкостью 15000 мАч, одним интерфейсом USB-C, одним портом USB-A, максимальной выходной мощностью при работе пауэрбанком 67 Вт, а в роли зарядного устройства 45 Вт, встроенным 70-см выдвижным кабелем с чипом E-Marker, цветным экраном для отображения мощности зарядки, количество циклов, температуры и прочей информации, возможностью подключения к приложению WeChat, возможностью обновления прошивки по OTA, системой контроля температуры и сертификацией 3C. Цена устройства на дебютном китайском рынке составила эквивалент 60 долларов.