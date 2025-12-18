Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч

Сегодня детально рассмотрим недорогой смартфон realme P3 Lite, представленный на российских маркетплейсах со средним ценником в 10 тысяч рублей. Но при этом он оснащен AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, 50 Мп основной камерой, аккумулятором 6300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, корпусом с защитой от влаги и пыли IP64, модулем бесконтактных платежей, а также процессором Unisoc T7250.

Обзор realme P3 Lite

Цены
  • realme P3 Lite в конфигурации 4 + 128 ГБ доступен по промо-цене 9 999 руб.
  • realme P3 Lite в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 11 999 руб.

Комплектация

Коробка ярко-желтого цвета. На внутренней стороне общие данные по характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка, зарядное устройство, USB-C кабель, документацию.

комплектация realme P3 Lite

Чехол с матовой текстурой, его рабочая сторона затемнена. К корпусу смартфона прилегает кнопки. Вырезы четко соответствуют местоположению разъемов.

комплектация realme P3 Lite

Внешний вид

Внешнее исполнение аккуратное. Для смартфона с такой емкостью аккумулятора он компактен и удобен в работе. Толщина 7.79 мм и вес 196 граммов. При этом еще и класс защиты от пыли и влаги IP64.

внешний вид realme P3 Lite

Корпус выполнен из пластика с высокой жесткостью и качеством сборки. Углы усилены, есть резиновая подкладка внутри и каркас из алюминия. Представлен в двух вариантах цветового исполнения, светлый (белое облако) и темный (зеленая сосна).

внешний вид realme P3 Lite

Поверхность крышки не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. Из рук при эксплуатации не выскальзывает.

внешний вид realme P3 Lite

В углу крышки выступающий блок с кольцевой светодиодной подсветкой, двойной вспышкой, а также двумя модулями камеры. Кольцевая подсветка с девятью цветами, сигнализирует о пропущенных уведомлениях. Переход крышки в боковую грань ровный.

внешний вид realme P3 Lite

Сама боковая грань у realme P3 Lite гладкая. Слева выдвижной лоток с отдельными слотами под nanoSIM и карту памяти microSD. С противоположной кнопка включения и регулятор громкости.

внешний вид realme P3 Lite

На нижнем торце аудиоразъем, слот USB-C, микрофон, динамик. Поддерживается очистка от попавшей внутрь решетки воды с помощью ультразвука. Громкость достаточна для того чтобы не пропустить звонок в шумном помещении или посмотреть ролики.

внешний вид realme P3 Lite

Лицевая сторона защищена стеклом. Дополнительно на него нанесена защитная пленка. Небольшое закругление в районе перехода в боковую грань и узкие рамки.

Фронтальная камера в компактном островке. Разговорная решетка вдоль верхнего торца. Слышимость собеседников хорошая, микрофон передает голос без искажения.

Экран

Экран яркий и контрастный, изображение читаемо при эксплуатации в помещении и на улице. При замерах в пике яркость составляла 700 нит, контрастность 1500:1. Равномерная подсветка без заметного мерцания. Частота обновления 120 Гц, в настройках несколько вариантов режимы работы.

экран realme P3 Lite

Это AMOLED с разрешением 1604х720 пикселей. Диагональ 6.67 дюймов. Несколько вариантов пресетов цветового профиля. Выводимая картинка не блеклая. При выводе динамичного изображения, пролистывании страниц и интерфейса не дерганная.

Платформа

Используется платформа Unisoc T7250 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью Cortex-A55. Выполнен по 12 нм техпроцессу. Это процессор, ориентированный на недорогие решения. Представлен в версиях 4 и 128 Гбайт, а также 8 и 256 Гбайт. Внутреннюю память можно расширить установкой microSD. Оперативная память может быть расширена за счет внутреннего накопителя.

платформа realme P3 Lite

На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит. Это рабочий телефон, под наиболее популярные приложения. С ними проблем не будет, хотя в ряде задач на короткое время телефон может задуматься.

платформа realme P3 Lite

Wi-Fi поддерживает оба диапазона. Bluetooth 5.2 с базовыми кодеками. realme P3 Lite продемонстрировал стабильную работу LTE-модуля с уверенным приемом. Навигационный модуль с точным позиционированием и коротким временем на холодный старт.

Аккумулятор

Если были сомнения честна ли емкость при таком тонком корпусе, они были развеяны после серии синтетических тестов. С уровнем яркости на уровне 60% в постоянной нагрузке проработал более 23 часов. Это два полных дня в обычном сценарии. Зарядка мощностью 15 Вт затрачивает на полное восстановление около 2 часов. Емкость 6300 мАч у него честная.

аккумулятор realme P3 Lite

Камера

камера realme P3 Lite

Основная камера 50 Мп, диафрагма F/1.8. В приложении помимо творческих режимов, доступны те что используют ИИ для улучшения качества снимков. Определяет сцену, размывает фон, повышает резкость. Со своей задачей камера справляется.

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

Автофокусировка работала корректно и быстро. Снимки получились живыми, цвета яркие. В ночное время качество снимков снижается.

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

камера realme P3 Lite

Видеосъемка с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера 5 Мп, на ней также есть поддержка использования технологий ИИ с украшением лица, а также удалением лишних людей их кадра.

камера realme P3 Lite

Софт

Актуальная версия операционной системы с фирменной оболочкой и рядом предустановленных приложений. Кастомизация, виджеты, дополнительные возможности настроек, свободная установка приложений.

софт realme P3 Lite

Итоги

realme P3 Lite станет хорошим выбором при поиске смартфона до 10 тысяч рублей. Аккуратное внешнее исполнение, яркий и контрастный дисплей с частотой обновления 120 Гц, длительное время автономной работы, индикатор пропущенных событий на крышке, хорошее качество съемки, чехол в комплекте.
