Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка

Huawei Mate X7 — уже шестое поколение складных смартфонов-книжек бренда. В этот раз компания отказалась от гонки за рекордной толщиной в пользу прочности, емкой батареи и новых камер на базе чипа Kirin 9030 Pro. Аппарат скоро появится на российском рынке, хотя точные цены пока неизвестны. Выясняем, насколько жизнеспособным оказался такой прагматичный подход в повседневном использовании.

Комплектация

В случае со складным смартфоном сразу понятно, что при открытии коробки вы получаете максимум из возможного, или почти. Huawei укомплектовала Mate X7 в стильную черную коробку из плотного картона. Внутри устройство находится уже в разложенном виде, а под ним скрывается комплект аксессуаров:1. Зарядный адаптер мощностью 66 Вт с двойным USB разъемом (одновременно использовать два не получится), чтобы можно было подключить USB-C или USB-A кабель. Это удобно, если у вас их всегда несколько штук с собой. Например, один короткий для зарядки с помощью повербанка, а второй комплектный.2. USB-A – USB-C кабель длиной около метра.3. Фирменный чехол-кейс, очень удобный. У него сзади есть небольшая ножка, которая позволяет зафиксировать смартфон на столе во время обеда, в поезде или самолете. Поэтому не приходится изобретать велосипед, чтобы просто поставить смартфон для просмотра видео во время обеда.

Внешний вид

Внешне Mate X7 — типичный наследник складной линейки. Знакомые скругленные торцы остались на месте, как и массивный блок камер. Правда, сам модуль немного вытянулся, «возмужал» и теперь сильнее выпирает из спинки. Для современных складных камерофонов это уже суровая норма, так что удивляться нечему.

Зато инженеры поработали над габаритами. Благодаря новому шарниру смартфон стал тоньше предшественника: 9,5 мм против 9,9 мм у Mate X6. Впрочем, в гонку за звание самой худой «раскладушки» Huawei ввязываться не стала. На фоне изящных HONOR Magic V5 (9 мм) или Samsung Galaxy Z Fold7 (8,9 мм) Mate X7 ощущается довольно массивно.

В жизни эти габариты, конечно, дают о себе знать — в сложенном виде это просто крупный и увесистый моноблок. Зато раскрывать его удобно. Скругленные грани образуют естественную выемку, за которую легко цепляется палец, а сам механизм работает мягко и плавно. При должной сноровке разложить аппарат можно и одной рукой, хотя двумя, будем честны, всё равно спокойнее и безопаснее.

До России добрались три расцветки: черная, красная и белая. Первые две получили спинку из искусственной кожи — это суперпрактично, потому что материал не собирает отпечатки и телефон не скользит в ладони. У белой версии задняя панель сделана из приятного на ощупь нейлонового волокна. Самые важные изменения спрятаны внутри. Huawei заявляет, что добавила в гибкий экран защитный слой на основе неньютоновской жидкости. В теории это должно серьезно повысить ударопрочность и долговечность матрицы, но как оно будет на практике — покажет только время.

Из однозначно полезных фишек: смартфон получил серьезную защиту от воды и пыли по стандартам IP58/IP59. Так что можно смело брать его в ванную, чтобы посмотреть кино или почитать. А еще сюда завезли поддержку eSIM — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто часто путешествует или просто отказался от физической SIM.

Дисплей

Экранов у Mate X7, как и положено формату, два. Снаружи — отличная 6,49-дюймовая LTPO OLED-матрица с разрешением 2444 × 1080. Внутри прячется 8-дюймовая панель с разрешением 2416 × 2210 пикселей с почти квадратным соотношением сторон 1.1:1. К качеству картинки вопросов ноль. Обе матрицы выдают плавные 120 Гц — частота адаптивная, может падать вплоть до 1 Гц ради экономии батареи. Также дисплеи могут похвастаться ШИМ-затемнением на 1440 Гц, это бережет глаза от усталости при долгом чтении или игре, особенно если вы чувствительны к ШИМ.

С яркостью тут тоже полный порядок. Внешний дисплей разгоняется до впечатляющих 3000 нит в пике, внутренний — до 2500 нит. Это максимальные цифры для HDR-контента, на практике они меньше, но запаса хватает с головой. В солнечный день экраны не слепнут, текст остается четким и контрастным. Что действительно удобно при чтении, а сам формат книжки намеренно подталкивает на чтение с внутреннего дисплея.

Но если вы раньше не пользовались складными смартфонами, будьте готовы к одному нюансу. Почти квадратный внутренний экран — не лучший вариант для кино и сериалов. При просмотре современных роликов на YouTube или сериалов на стримингах сверху и снизу неизбежно появятся широкие черные полосы. Идеально на таком экране смотреть разве что старое кино в формате 4:3 или арт хаус, а в остальных случаях полосы — это суровая реальность, с которой придется смириться.

Зато для работы и многозадачности такой формат считайте идеален. Редактировать фотографии, скроллить большие таблицы и читать — всё это удобнее делать на внутреннем экране. Приложения можно раскидать не только слева и справа, но и друг над другом. Работать на таком экране действительно удобно и приятно.

Железо и софт

В качестве процессора установлен девятиядерный Kirin 9030 Pro. За графику отвечает видеоядро Maleoon 935. В синтетических тестах вроде AnTuTu аппарат выдает около 1,6 миллиона баллов — это уровень крепкого среднего класса, уступающий рекордным цифрам прямых конкурентов.

В реальных сценариях «синтетика» не имеет значения: связка из 16 ГБ оперативной памяти и накопителя на 512 ГБ обеспечивает быстрый отклик интерфейса и плавную работу системы. А сколько «попугаев» — дело вторичное. Смартфона хватает для запуска игр на средних или высоких настройках графики в 60 FPS, в зависимости от прожорливости игры. Этого достаточно, чтобы скоротать вечер за просмотром сериала и каткой в PUBG.

С охлаждением тоже все неплохо. По словам производителя, инженеры поработали над размерами и эффективностью испарительной камеры. И это правда, X7 греется меньше, чем X6. Это заметно и в стресс-тестах, и в играх, и при съёмке 4K-видео. В таких задачах смартфон становится чуть теплым. А благодаря фактурной спинке это тепло почти не передается ладоням, так что держать гаджет комфортно даже под нагрузкой.

Глобальная версия Mate X7 работает под управлением EMUI 15. Проблема отсутствия сервисов Google традиционно решается за пару минут через встроенный магазин AppGallery — все необходимые слои совместимости ставятся фоном, и почти все привычные программ запускаются без сбоев. Даже Android Auto работает, что практично, если вы автомобилист. С навигацией тоже проблем нет, модуль GPS хорошо ловит.

Камера

HUAWEI продолжает доказывать, что складной формат — не повод экономить на возможностях камеры. Поэтому набор камер здесь ничуть не хуже, чем у моноблоков компании. Главный сенсор на 50 Мп с переменной физической диафрагмой оптики f/1.5–4.0. Дополнительный модуль — телевик на 50 Мп с перископическим зумом 3.5×. Третий модуль — ультраширик на 40 Мп с углом обзора 120 градусов.

Днем на основной модуль получаются качественные кадры с широким динамическим диапазоном и отлично проработанными тенями. Картинка получается объемной и реалистичной, без агрессивного вмешательства ИИ с его желанием сделать изображение кислотно-пластиковым. Да и в темное время суток смартфон не пасует: изображение остается достаточно резким с корректными цветами и минимальным искажением цветов даже в сложном освещении.

Зум модуль за счет неплохой светосилы оптики (f/2.2) и оптической стабилизации объектив не «разваливается» в сумерках. Он позволяет делать качественные портреты и снимать архитектуру без перехода на цифровой кроп. Разница в цветопередачи по сравнении с основным модулем минимальная.

Ультраширик с углом обзора 120 градусов можно использовать не только для пейзажей, но и для макросъемки. Автофокус камеры сам переключается на этот объектив при минимальном фокусном расстоянии, выхватывая детали радужки глаза.

И что особенно удобно для любителей селфи, кадры можно делать на основную камеру, используя внешний дисплей в качестве удобного видоискателя. Впрочем, классические «фронталки» тут тоже есть: по одному 8-мегапиксельному глазку в каждом дисплее. Чудес они не показывают, но для рабочих видеозвонков или кружочков в мессенджерах их качества хватит.

Батарея

Что касается видео, аппарат пишет ролики в 4K при 60 кадрах в секунду на любой из модулей. Картинка получается резкой с правильными цветами и хорошей стабилизацией.Емкость аккумулятора в новом поколении выросла до 5600 мАч. Для складного устройства с тонкими половинками корпуса это отличный показатель, да и на фоне конкурентов аппарат смотрится уверенно, держась на уровне с китайскими и корейским бреднами.Автономность сопоставима с классическими флагманами вроде HUAWEI Pura 80 Ultra, но здесь всё зависит от того, какой экран использовать. Если отдавать предпочтение внешнему дисплею, смартфон продержится весь день. Если внутреннему — на пару часов поменьше. Это классическая история для складных смартфонов.Заряжается быстро. В случае полной разрядки аккумулятор за 15 минут впитает в себя около 50%, а на полную зарядку по проводу уйдет около 45 минут. Главное использовать комплектный адаптер на 66 Вт. Можно и беспроводным методом, но так дольше — максимум смартфон может принять 50 Вт.

Итоги

Huawei Mate X7 вряд ли назовешь откровением или революцией на рынке складных устройств, но это достойное обновление. В этот раз производитель не стал гнаться за сомнительными рекордами, вместо этого бренд выпустил просто удачный и сбалансированный телефон.Он классно выглядит, надежно собран, мягко и удобно раскрывается. Смартфон не тормозит, отлично фотографирует и без проблем доживает до позднего вечера. Нюанс тут ровно один, и он вполне предсказуем для этого сегмента — это цена. В российской рознице за гаджет просят около 150 тысяч рублей. Сумма внушительная, но за нее вы получаете готовый к реальной жизни складной флагман, с которым просто приятно иметь дело каждый день.