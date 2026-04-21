Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка

Зато инженеры поработали над габаритами. Благодаря новому шарниру смартфон стал тоньше предшественника: 9,5 мм против 9,9 мм у Mate X6. Впрочем, в гонку за звание самой худой «раскладушки» Huawei ввязываться не стала. На фоне изящных HONOR Magic V5 (9 мм) или Samsung Galaxy Z Fold7 (8,9 мм) Mate X7 ощущается довольно массивно.
В жизни эти габариты, конечно, дают о себе знать — в сложенном виде это просто крупный и увесистый моноблок. Зато раскрывать его удобно. Скругленные грани образуют естественную выемку, за которую легко цепляется палец, а сам механизм работает мягко и плавно. При должной сноровке разложить аппарат можно и одной рукой, хотя двумя, будем честны, всё равно спокойнее и безопаснее.
До России добрались три расцветки: черная, красная и белая. Первые две получили спинку из искусственной кожи — это суперпрактично, потому что материал не собирает отпечатки и телефон не скользит в ладони. У белой версии задняя панель сделана из приятного на ощупь нейлонового волокна. Самые важные изменения спрятаны внутри. Huawei заявляет, что добавила в гибкий экран защитный слой на основе неньютоновской жидкости. В теории это должно серьезно повысить ударопрочность и долговечность матрицы, но как оно будет на практике — покажет только время.
Из однозначно полезных фишек: смартфон получил серьезную защиту от воды и пыли по стандартам IP58/IP59. Так что можно смело брать его в ванную, чтобы посмотреть кино или почитать. А еще сюда завезли поддержку eSIM — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто часто путешествует или просто отказался от физической SIM.
С яркостью тут тоже полный порядок. Внешний дисплей разгоняется до впечатляющих 3000 нит в пике, внутренний — до 2500 нит. Это максимальные цифры для HDR-контента, на практике они меньше, но запаса хватает с головой. В солнечный день экраны не слепнут, текст остается четким и контрастным. Что действительно удобно при чтении, а сам формат книжки намеренно подталкивает на чтение с внутреннего дисплея.
Но если вы раньше не пользовались складными смартфонами, будьте готовы к одному нюансу. Почти квадратный внутренний экран — не лучший вариант для кино и сериалов. При просмотре современных роликов на YouTube или сериалов на стримингах сверху и снизу неизбежно появятся широкие черные полосы. Идеально на таком экране смотреть разве что старое кино в формате 4:3 или арт хаус, а в остальных случаях полосы — это суровая реальность, с которой придется смириться.
Зато для работы и многозадачности такой формат считайте идеален. Редактировать фотографии, скроллить большие таблицы и читать — всё это удобнее делать на внутреннем экране. Приложения можно раскидать не только слева и справа, но и друг над другом. Работать на таком экране действительно удобно и приятно.
В реальных сценариях «синтетика» не имеет значения: связка из 16 ГБ оперативной памяти и накопителя на 512 ГБ обеспечивает быстрый отклик интерфейса и плавную работу системы. А сколько «попугаев» — дело вторичное. Смартфона хватает для запуска игр на средних или высоких настройках графики в 60 FPS, в зависимости от прожорливости игры. Этого достаточно, чтобы скоротать вечер за просмотром сериала и каткой в PUBG.
С охлаждением тоже все неплохо. По словам производителя, инженеры поработали над размерами и эффективностью испарительной камеры. И это правда, X7 греется меньше, чем X6. Это заметно и в стресс-тестах, и в играх, и при съёмке 4K-видео. В таких задачах смартфон становится чуть теплым. А благодаря фактурной спинке это тепло почти не передается ладоням, так что держать гаджет комфортно даже под нагрузкой.
Глобальная версия Mate X7 работает под управлением EMUI 15. Проблема отсутствия сервисов Google традиционно решается за пару минут через встроенный магазин AppGallery — все необходимые слои совместимости ставятся фоном, и почти все привычные программ запускаются без сбоев. Даже Android Auto работает, что практично, если вы автомобилист. С навигацией тоже проблем нет, модуль GPS хорошо ловит.
Днем на основной модуль получаются качественные кадры с широким динамическим диапазоном и отлично проработанными тенями. Картинка получается объемной и реалистичной, без агрессивного вмешательства ИИ с его желанием сделать изображение кислотно-пластиковым. Да и в темное время суток смартфон не пасует: изображение остается достаточно резким с корректными цветами и минимальным искажением цветов даже в сложном освещении.
Зум модуль за счет неплохой светосилы оптики (f/2.2) и оптической стабилизации объектив не «разваливается» в сумерках. Он позволяет делать качественные портреты и снимать архитектуру без перехода на цифровой кроп. Разница в цветопередачи по сравнении с основным модулем минимальная.
Ультраширик с углом обзора 120 градусов можно использовать не только для пейзажей, но и для макросъемки. Автофокус камеры сам переключается на этот объектив при минимальном фокусном расстоянии, выхватывая детали радужки глаза.
И что особенно удобно для любителей селфи, кадры можно делать на основную камеру, используя внешний дисплей в качестве удобного видоискателя. Впрочем, классические «фронталки» тут тоже есть: по одному 8-мегапиксельному глазку в каждом дисплее. Чудес они не показывают, но для рабочих видеозвонков или кружочков в мессенджерах их качества хватит.
Что касается видео, аппарат пишет ролики в 4K при 60 кадрах в секунду на любой из модулей. Картинка получается резкой с правильными цветами и хорошей стабилизацией.