Dying Light 2: Stay Human получает новое обновление

Dying Light 2: Stay Human получает новый апдейт с выходом патча версии 1.3.0. Он приносит множественные исправление стабильности и производительности, улучшения многопользовательского режима, обновление квестов, игрового процесса, добавлен ползунок FOV на PlayStation 5 и Xbox Series X. Кроме того, патч добавляет новый квест "Something Big Has Been Here" ("Здесь было что-то большое").

Полный список примечаний к патчу доступны на официальном сайте игры.