Dyson запускает конкурс JDA для студентов с главным призом в 30 000 фунтов

2020-03-19, Автор - Марсель Гарипов; [39]
Премия James Dyson Award (JDA) существует с 2005 года. Она направлена на привлечение изобретательных и предприимчивых студентов и недавним выпускникам инженерных факультетов и факультетов дизайна, предлагая найти решения реальных проблем. Каждый пятый из предыдущих победителей, получивших премию в размере 30 000 фунтов стерлингов, успешно запустил своё изобретение на рынок.

В 2020 году в конкурсе появится дополнительная номинация, приз в которой достанется второму победителю, фокусирующемуся на устойчивом развитии. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 16 июня на официальном сайте JDA .

Решение реальных проблем

Лучшие изобретения часто бывают самыми простыми. Они предлагают понятные и разумные решения реальных проблем. Например, победители прошлых лет обращались к таким вопросам, как пластиковые отходы, производство энергии и медицинское обслуживание в развивающихся странах. Международный победитель 2019 года — MarinaTex — создала биопластик, разлагаемый в домашних условиях и производимый из отходов рыбной промышленности и экологически безопасных водорослей. Он разработан как альтернатива одноразовой пластиковой плёнке.

Больше возможностей

Благодаря премии JDA молодые изобретатели могут заявить о себе в международных средствах массовой информации, что помогает привлекать дополнительные инвестиции и расширять возможности развития проектов. Авторы лучших изобретений прошлых лет уже запустили успешный бизнес. В числе таких проектов Lighthouse, робот для обнаружения утечек и американский национальный победитель 2018 года, и ORCA, робот для очистки воды и китайский национальный победитель 2018 года. Изобретатель MarinaTex Люси Хьюз говорит, что эта награда уже «коренным образом изменила её жизнь». Пользуясь призовыми деньгами и интересом со стороны инвесторов, сейчас она активно развивает MarinaTex, чтобы запустить массовое производство альтернативного материала.


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